Tribunal rechaza anular elección judicial; magistrados desestiman ''acordeones''

La discusión, que se prolongó casi cinco horas, adquirió por momentos tonos de regaño, pues los tres magistrados que hicieron mayoría consideraron que sólo hay “simples sospechas”, un “conjunto de inferencias” y con eso no es posible anular una elección.

Hasta el momento la Sala Superior había conocido 156 casos en los que se ha denunciado la existencia de acordeones, pero el TEPJF los ha desestimado.

Este miércoles se abordaron dos impugnaciones de los llamados “recursos madre” en los que se denunció el uso masivo de esos listados para incidir en la votación de ministros de la SCJN.

En ambos casos, por separado, los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora Malassis concluyeron la existencia de una estrategia nacional para afectar el voto libre e incidir en la voluntad ciudadana con los acordeones, por lo que propusieron anular la elección de integrantes de la SCJN.

Pero votaron en contra de ambos casos los magistrados Mónica Soto, presidenta, y los magistrados Felipe Alfredo Fuentes y Felipe de la Mata Pizaña, mismos que aseguraron la inexistencia de pruebas.

Pero votaron también por no dar vista al INE para que investigue.

En el debate, la magistrada presidenta refutó los argumentos en pro de la nulidad al sostener que en los proyectos de sentencia hubo “cero validez probatoria para anular la elección”.

Acusó a los magistrados, en particular a Rodríguez, de intentar por diversas vías afectar la elección y lanzó: "si no hemos entendido que es producto de una decisión ciudadana no vamos a pasar de la etapa de la negación".

El tribunal -insistió- "no tiene una varita mágica para tirar una sentencia o dos”. Y acusó que los proyectos son "discriminatorios" al señalar que la ciudadanía se

dejó manipular.

En un momento, la magistrada Soto dijo que si existen indicios de los acordeones pero no de su distribución y centró una parte de su argumentación en que los presentados por el magistrado Reyes Rodríguez para pedir la nulidad son listados nuevos, pues no se aprecia su uso.

"El proyecto convierte la llamada operación acordeón en una trama paranoica, conspiratoria de coacción al electorado, sin pruebas meritorias para ello" insistió.