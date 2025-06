Nuevos juzgadores de disciplina justifican los acordeones

“Fue un mecanismo que encontraron los mismos ciudadanos y grupos sociales para facilitar el voto, nada más, pero ni eran obligatorios, el voto era libre y secreto y los que los usaban eran para orientación, nada más”, dijo.

Además indicó que no se ha probado que Morena los haya producido o distribuido. “Estoy seguro de que hubo respeto a la libertad a la libertad del voto. Los que afirman otra cosa son los que tienen que probar, no yo probar que no fue”, agregó.

Para el juzgador los acordeones sólo “son listas de cómo votar''. ''La memoria no es tan amplia como para que nos acordemos a la hora de estar ante la urna, tantísimos nombres y la información era muy variada. Yo creo que fue una herramienta que alguien inventó y yo vi a una familia donde yo fui a votar haciendo comentarios en la fila, llenando sus acordeones, dándose opiniones unos a otros'', expresó.

“Me parecieron una herramienta muy útil para que, primero para que se pudiera votar con alguna información y que no se quedara a la memoria”, sostuvo Bátiz.

A su juicio la ilegalidad sería si se obliga o amenaza a votar en un sentido en otro, lo que no fue el caso de los acordeones.

“¿Una campaña qué es lo que hace? Pues le pide a los ciudadanos que voten por alguien o por un partido por una propuesta. La inducción en las campañas es no es un delito. Obligar a votar o pedir que se acredite por quién se votó y posteriormente eso sí sería un delito. O tratar de sancionar o de obligar con temor o amenaza sí es un delito”, explicó en entrevista.

También entrevistada en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), la virtual presidenta el TDJ, Celia Maya García, excandidata al gobierno de Querétaro, trató de explicar por qué en miles de casillas hubo votos idénticos, coincidentes con el “acordeón” federal, siendo posibles las 174, 420 combinaciones de votos.

“En este caso iban en conjunto, a lo mejor en una relación de los que la gente tenía en su simpatía, porque se trataba de órganos colegiados. Generalmente vas y votas por un gobernador, sí, por un diputado, pero aquí éramos órganos colegiados, uno de nueve personas y otro de cinco. Entonces, bueno, se explica la existencia de quien lleva la lista”, expresó.

“A mí me parece que el acordeón se ocupó, un apoyo para las personas para para votar por los que ya había pensado, los que ya había revisado y que no se le fuera a confundir con algún otro nombre”.

“Yo no los vi, pero a lo mejor alguien se ocupó de eso y sobre todo hay porque se subieron a las redes”, justificó.

Maya García descartó que haya influencia de Morena en su actuar futuro e indicó: “soy una profesional con 40 años de experiencia en la impartición de justicia, sé muy bien hacer las cosas, sé apartar la cuestión política ideológica y con mi trabajo. Y y lo siempre lo he hecho bien, no tuve ningún tache en varias ocasiones se me invitó a ser candidata por mi estado”.

En tanto, la magistrada electa para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Claudia Valle Aguilasocho, informó que ha sido requerida en 23 procedimientos de investigación relacionados con los acordeones y ya se ha deslindado.