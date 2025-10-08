Desde albañiles hasta médicos: la Marina tiene vacantes y te explicamos cómo aplicar

La Secretaría de Marina (Semar) publicó una serie de vacantes para integrarse a la institución, junto con los requisitos necesarios para postularse a alguno de estos puestos en una de las instituciones más importantes del país.
A través de sus redes sociales, la Semar compartió los detalles para concursar por estas vacantes. Las contrataciones están abiertas a nivel nacional, aunque se establece un rango de edad para los aspirantes.
“Si tienes vocación de servicio, disciplina y amor por tu país, esta es tu oportunidad de servir a México desde el mar, el aire o la tierra”, se lee en sus redes sociales. Los interesados deben presentarse de manera presencial en la oficina de la Marina más cercana a su domicilio.
¿Cuáles son las vacantes de la Marina?
La Marina ofrece vacantes en diversas áreas, tanto técnicas como operativas, abiertas a nivel nacional. Las oportunidades se dividen en dos grandes grupos: oficios generales y profesiones especializadas.
-Credencial de elector o comprobante de trámite de reposición (INE).
-Carta de antecedentes no penales.
-Cartilla del Servicio Militar Nacional, precartilla o hoja de liberación.
-Certificado de estudios.
-Dos fotografías a color tamaño infantil recientes.
-Fotografías a color de cuerpo completo (de frente y perfil) recientes.
-Comprobante de domicilio.
-RFC emitido por el SAT.
-Firma Electrónica vigente (FIEL o e.firma).
La convocatoria de la Secretaría de Marina ofrece vacantes en diversas áreas operativas, técnicas y profesionales. Los interesados que cumplan con los requisitos y presenten la documentación correspondiente podrán postularse para formar parte de la institución y desempeñarse en distintos roles a nivel nacional.