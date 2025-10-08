Publicidad

México

Desde albañiles hasta médicos: la Marina tiene vacantes y te explicamos cómo aplicar

Las vacantes están abiertas a nivel nacional, y los aspirantes pueden elegir según sus habilidades y perfil académico o técnico.
mié 08 octubre 2025 08:04 PM
Marina
La Semar abrió vacantes nacionales en áreas operativas y profesionales, con requisitos definidos. (Semar)

La Secretaría de Marina (Semar) publicó una serie de vacantes para integrarse a la institución, junto con los requisitos necesarios para postularse a alguno de estos puestos en una de las instituciones más importantes del país.

A través de sus redes sociales, la Semar compartió los detalles para concursar por estas vacantes. Las contrataciones están abiertas a nivel nacional, aunque se establece un rango de edad para los aspirantes.

“Si tienes vocación de servicio, disciplina y amor por tu país, esta es tu oportunidad de servir a México desde el mar, el aire o la tierra”, se lee en sus redes sociales. Los interesados deben presentarse de manera presencial en la oficina de la Marina más cercana a su domicilio.

Marina
Las contrataciones están dirigidas a personas con nacionalidad mexicana, de 18 a 35 años. (Semar)

¿Cuáles son las vacantes de la Marina?

La Marina ofrece vacantes en diversas áreas, tanto técnicas como operativas, abiertas a nivel nacional. Las oportunidades se dividen en dos grandes grupos: oficios generales y profesiones especializadas.

Operativos y técnicos generales:

-Infantería de Marina

-Protección Portuaria y Aeroportuaria

-Soldadores

-Choferes

-Carpintería

-Aluminiería

-Albañilería

-Lavandería

-Peluquería

-Contramaestres (Gente de Mar)

-Maquinistas

-Oficinistas

-Mecánica

-Fundición

-Hojalatería

-Frigorífica

-Música

-Deportes

-Fotografía

Servicios generales:

-Servicios Generales de Alimentación (cocina, camarería, panadería)

-Servicios generales de mantenimiento a instalaciones (pintura, jardinería, fontanería, etc.)

Vacantes profesionales y especializadas:

-Ingeniería: civil, computación, electromecánica, electrónica, electricista, metal mecánica, textil, topografía, biomédica

-Ingeniería Naval

-Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

-Licenciatura en Comunicación Gráfica

-Licenciatura en Ciencias Atmosféricas

-Licenciatura en Educación: primaria, artística, preescolar, secundaria y superior

-Licenciatura en Lengua Extranjera

-Licenciatura en Química

-Técnico en Informática

-Enfermería

-Servicios generales de Sanidad (auxiliar de farmacia, camillero o camillera, afanadores)

-Puericultura

-Dentista

-Veterinaria

-Medicina

Requisitos generales para aplicar

-Ser mexicano o mexicana.

-Tener entre 18 y 35 años de edad.

-Estatura mínima: hombres 1.63 m, mujeres 1.55 m.

-Índice de Masa Corporal (IMC) entre 18.5 y 24.9.

-Aprobar los exámenes médicos y clínicos correspondientes.

-Cumplir con el perfil psicométrico establecido.

-No haber desertado de las Fuerzas Armadas ni haber pertenecido a alguna fuerza armada, institución de procuración de justicia, o corporación de seguridad pública federal, estatal o municipal.

-No contar con antecedentes penales.

El trámite es personal, presencial y gratuito; no existen gestores ni intermediarios.

Marina
La postulación es presencial, gratuita y directa en las oficinas de la Marina; no existen gestores ni intermediarios. (Semar)

Los documentos que debes presentar

Las personas interesadas en postularse a la Secretaría de Marina deben presentar original y cinco copias de la siguiente documentación:

-Acta de nacimiento.

-Clave Única de Registro de Población (CURP).

-Credencial de elector o comprobante de trámite de reposición (INE).

-Carta de antecedentes no penales.

-Cartilla del Servicio Militar Nacional, precartilla o hoja de liberación.

-Certificado de estudios.

-Dos fotografías a color tamaño infantil recientes.

-Fotografías a color de cuerpo completo (de frente y perfil) recientes.

-Comprobante de domicilio.

-RFC emitido por el SAT.

-Firma Electrónica vigente (FIEL o e.firma).

La convocatoria de la Secretaría de Marina ofrece vacantes en diversas áreas operativas, técnicas y profesionales. Los interesados que cumplan con los requisitos y presenten la documentación correspondiente podrán postularse para formar parte de la institución y desempeñarse en distintos roles a nivel nacional.

