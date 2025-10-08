Desde albañiles hasta médicos: la Marina tiene vacantes y te explicamos cómo aplicar

La Secretaría de Marina (Semar) publicó una serie de vacantes para integrarse a la institución, junto con los requisitos necesarios para postularse a alguno de estos puestos en una de las instituciones más importantes del país.

A través de sus redes sociales, la Semar compartió los detalles para concursar por estas vacantes. Las contrataciones están abiertas a nivel nacional, aunque se establece un rango de edad para los aspirantes.

“Si tienes vocación de servicio, disciplina y amor por tu país, esta es tu oportunidad de servir a México desde el mar, el aire o la tierra”, se lee en sus redes sociales. Los interesados deben presentarse de manera presencial en la oficina de la Marina más cercana a su domicilio.