TEPJF confirma prohibición de repartir “acordeones” para la elección judicial

En la resolución el Tribunal Electoral consideró que las medidas del Consejo General del INE no contraviene estándares constitucionales ni convencionales, ya que no restringe los derechos fundamentales, dado que no menciona en forma alguna que las personas ciudadanas no puedan concurrir a votar con ayuda de anotaciones, guías, impresiones, fotografías o cualquier otra forma de reproducción física o digital de los número o nombres por quienes sufragarán.

“El acuerdo no prohíbe que cada persona llegue con sus propias anotaciones, pero sí impide la entrega masiva o visible de guías que puedan considerarse como propaganda o forma de coacción”, precisó el tribunal.

De esta manera, se detalló que no se impedirá que los ciudadanos cuenten con elementos físicos o electrónicos en los que se indiquen las candidaturas de su preferencia y se identifique el número de cada una, en una elección compleja como la que se desarrolla.