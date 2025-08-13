Tribunal rechaza más impugnaciones sobre ''acordeones'' en elección judicial

El tema volvió a dividir posturas y tres magistrados, encabezados por la presidenta Mónica Soto, votaron por no remitir los casos al órgano electoral mientras que Reyes Rodríguez y Janine Otálora votaron por el sí.

El TEPJF desahogó hoy 164 recursos sobre las elecciones judiciales, unos relacionados con acordeones, un bloque sobre criterios de paridad en la asignación de cargos y otros más sobre elegibilidad de los candidatos que resultaron ganadores, tanto por no tener promedio de calificación escolar de ocho en la licenciatura, como nueve en la especialidad.

En lo que toca a los acordeones, los magistrados Soto y Felipe Alfredo Fuentes, quienes votaron por descartar los asuntos, acusaron a sus pares de pretender impacto mediático o de buscar que se anulen elecciones; el magistrado Felipe de la Mata, se sumó a la misma postura con su voto pero no dio argumentos.

“Sí, el tema puede ser de un pronunciamiento mediático alto, pero evidentemente nosotros nos tenemos que ceñir a lo estrictamente jurídico”, planteó Fuentes.

Además expuso que un juicio de inconformidad como el que se promueve contra resultados electorales no es la vía para realizar indagatorias sobre lo denunciado así que “no existe ningún elemento indiciario ni la naturaleza del juicio de inconformidad, repito, nos obliga a realizar estas funciones”.

“No hay obligación de que recabemos las pruebas a que se hace referencia”, sostuvo.

Soto reclamó: “entiendo que pueda haber a quien le gustaría ir más allá, quien le gustaría estar un caso de anular elección''.

“Me parece que aquí no habría ningún obstáculo para, en su caso, proceder a la nulidad de una elección siempre y cuando se aporten pruebas y no se deje al Tribunal Electoral en la condición de ser quien busque las pruebas o quien mande buscar más al INE”.

En los casos no hay elementos –insistió, “y este Tribunal no es la autoridad investigadora y en ese sentido, no nos corresponde a nosotros ir a buscar los elementos que no fueron aportados”.

Sin embargo, Otálora recordó que en los casos analizados hoy, como en muchos otros anteriores en que se han denunciado acordeones, ha propuesto dar vista al INE para que sea el que indague los casos de forma integral y no aisladamente, pues hay casos donde si hay indicios de posibles irregularidades.

“Estimo que se debe tomar en consideración la dificultad que tienen las partes para aprobar atendiendo los hechos que se denuncian, y esto porque no son partidos políticos, son ciudadanas y ciudadanos que fueron candidatas a este proceso de elección judicial.

“Además, he votado en el sentido de que debe darse vista al INE para que investigue una posible inducción al voto y el consecuente posible rebase de tope de gastos de campaña, esto para que el INE no esté analizando quejas de manera aislada, sino toda una temática en su contexto y en su totalidad”, indicó.