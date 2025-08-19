Entre aplausos y reclamos, Norma Piña baja cortina para dar paso a nueva Corte

El 1 de septiembre inicia la nueva Corte, de nueve integrantes electos en urnas y con nuevas funciones.

Cerró una Corte independiente, según quienes se fueron y ven venir la Corte ''del acordeón''; viene la verdadera etapa de justicia para el pueblo, según los entrantes.

Así al menos se reflejó en el Pleno de la Corte y en las calles, donde la polarización sigue, como si fuera 2024.

“¡Repudio total, a la farsa electoral!, ¡fuera Corte del acordeón, fuera Corte del acordeón!”, corearon personas concentradas a mediodía en las afueras del histórico inmueble sede de la Corte, en el Centro de la Ciudad de México.

“Norma-Piña-mi-heroína, Norma-Piña mi heroína”, corearon. Auxiliados con un megáfono de mano, pasaron lista a los ministros "dignos", que rechazaron la Reforma Judicial, y abuchearon a los “traidores” que cedieron, y a los “burros” que llegarán.

A 20 metros, el plantón “obradorista” apostado desde hace dos años de manera permanente afuera de la SCJN respondió con un micrófono y sonido profesionales: “¡les ganamos y se aguantan, corruptos!”.

En el pleno de la Corte, entre los togados la cosa no fue distinta. La ministra Norma Piña pidió “reconocer el papel histórico de este Tribunal Constitucional”, pues ha sido, sostuvo, “un bastión en la defensa de la democracia constitucional y las libertades de todas las personas”.