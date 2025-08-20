Publicidad

México

La 'nueva' Corte hará audiencias públicas, anuncia Hugo Aguilar

El próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó que podrán participar la ciudadanía, las comunidades, así como expertos y organizaciones.
mié 20 agosto 2025 04:24 PM
Los ministros electos sostuvieron una nueva reunión de trabajo, previo a su toma de posesión, el próximo 1 de septiembre.

Los ministros y ministras electos acordaron que la nueva Corte realizará audiencias públicas, informó el futuro presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz.

En dichas audiencias, señaló, podrán participar la ciudadanía, "el pueblo", comunidades y personas expertas que deseen expresar sus opiniones.

La finalidad, subrayó Aguilar Ortiz, es alcanzar una Corte cercana a la gente y que atienda a la población, sobre todo a la más vulnerable.

"Entre los acuerdos relevantes que se proyectan se encuentra el acuerdo para regular la realización de audiencias públicas en el que pueda participar la ciudadanía que conoce la realidad que se juzga", indicó en un comunicado.

"(También) expertos en materias específicas u organizaciones, pueblo y comunidades que deseen expresar sus argumentos u opiniones. El objetivo (es) una Suprema Corte eficiente, cercana a la gente y que atienda a la población en condiciones de vulnerabilidad".

La realización de audiencias públicas para que la Corte se acerque más a la ciudadanía, fue promesa de campaña de varios candidatos a ministros que participaron en la elección del 1 de junio.

Aguilar Ortiz reveló que la "nueva Suprema Corte" también convino modernizar la asignación de asuntos entre los ministros y ministras, mediante un sistema automatizado y aleatorio.

"La Suprema Corte puede emitir acuerdos generales para lograr una mejor distribución de los asuntos, en su caso, remitirlos a tribunales colegiados, tribunales regionales o jugados de distrito para la mayor prontitud en el despacho de los mismos", apuntó.

sheinbaum-ministros-corte.jpeg
presidencia

Sheinbaum acudirá a toma de protesta de la nueva Corte

En su cuarta reunión de trabajo, previo a que asuman funciones el 1 de junio, además acordaron "conformar un marco jurídico" que les permita impartir justicia de manera pronta, expedita y accesible.

Asimismo, deliberaron sobre los perfiles idóneos para conformar el nuevo Órgano de Administración Judicial, que prevén integrar en septiembre.

