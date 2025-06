Elección judicial sí vulneró los derechos de las mujeres

El principio de paridad y respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia no se cumplió en la elección judicial, pues se perfila que asuman cargos dos magistrados de circuito acusados de presunto acoso laboral y hostigamiento sexual.

Además, aunque en la Reforma Judicial se aseguró que se lograría la paridad en el Poder Judicial, eso no se cumplirá: no fue posible la elección ni la asignación paritaria de cargos, pues de entrada los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no garantizaron la mitad de las candidaturas para mujeres, ni el Congreso verificó que eso se cumpliera; tampoco habrá paridad horizontal en los órganos de justicia.