Jueces y magistrados proponen postergar salida de mujeres juzgadoras hasta 2027

“¿Dónde está el llegamos todas?”, cuestionó en referencia a la frase con que la mandataria Claudia Sheinbaum festejó su llegada a la presidencia.

La magistrada de la JUFED planteó que, si existe un verdadero compromiso con la igualdad sustantiva y el contenido de la reforma que Sheinbaum envió al Congreso en esa materia, que en el Poder Judicial respete el avance que han tenido las mujeres y cuando menos se queden dos años más, hasta 2027.

“¿Por qué no les dimos a esas mujeres con proyectos de vida enfrentados a la discriminación y a los prejuicios, dos años más para reajustar sus proyectos de vida?, eso hubiera sido realmente una acción afirmativa. De lo contrario, no estamos consiguiendo igualdad sustantiva, por lo menos no en el Poder Judicial”, indicó.

La magistrada Ortega Ortiz recordó que hay menos mujeres como juezas y magistradas (20% contra 80%), debido a que a ellas les cuesta más trabajo llegar a los espacios de decisión por factores como prejuicios y sobrecarga con las labores de cuidado.

El magistrado Juan José Olvera López consideró que los legisladores y la primera mandataria han mostrado voluntad por corregir desaciertos, por lo que es viable un acuerdo político entre legisladores federales y la presidencia si ahora hay una cruzada en pro de la paridad.

"Al quedarse todas las mujeres juzgadoras hasta 2027, de un solo golpe incrementan a un 35%, garantizan, en un gran salto, este objetivo extraordinario. ¿Qué quiere decir?, ¿que se vayan más hombres? No sé, pero creo que sí se podría decir que se queden más mujeres y se reduce el margen de los que sean elegibles. Me parece que siempre es posible corregir los desaciertos”, sostuvo.