INE deja vacantes 46 cargos de juzgadores; candidatos no cumplieron requisitos

Además de los 45 candidaturas que no cubrieron el requisito de elegibilidad, una vacante más quedó en lugar del candidato Héctor Ulises Orduña Hernández, quien presuntamente está en prisión preventiva por abuso sexual infantil, aunque la Fiscalía no confirmó el dato al INE.

Tras un largo receso de siete días, el INE reanudó hoy la sesión que había mantenido en receso desde el miércoles 18 de junio, durante la revisión de los requisitos de elegibilidad de los magistrados de circuito más votados y concluyó la calificación de esa elección y la de jueces de distrito.

La revisión se había atorado al analizar que cumplieran el requisito establecido en la Constitución de contar con promedios mínimos de calificación, lo cual debió de revisarse en los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del Senado antes de que le remitiera los listados, pero no se hizo.

Resultado del análisis y del acuerdo entre consejeros, se llegó a la conclusión de que tres candidaturas ganadoras a magistradas de circuito no llegaron al ocho de calificación en licenciatura y 21 no cumplieron con el nueve en especialidad, por lo que no cumplieron el requisito de elegibilidad.

En el caso de las candidaturas a jueces, cinco no cubrieron el promedio mínimo de ocho en licenciatura y 15 no llegaron a nueve de promedio en la especialidad.

La secretaria ejecutiva del INE, Arlette Espino, explicó la tardanza así: personal de 12 áreas del INE se desplegó a capturar y revisar datos; se generaron nueve bases de datos con 115 mil 550 registros y se procesaron más de 14,500 documentos.

También se emitieron 835 requerimientos de información a diversas candidaturas e instituciones y hubo 548 respuestas.

Luego “se verificaron nuevamente” todos los dictámenes de las 847 candidaturas ganadoras, 385 a jueces de distrito y 462 a magistrados de circuito.

Sólo las personas en funciones quedaron exentas del criterio de promedio.

Para los magistrados se seleccionaron dos materias clave, mientras que en los especializados se eligieron entre tres y cinco, todas con las mejores calificaciones.

“No se consideraron materias como Amparo, Constitucional o Derechos Humanos, en atención a la sentencia SUP-JDC-18/2025”.

Luego “125 abogadas y abogados de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos revisaron y clasificaron un poco más de 55,000 materias de los kardex de las candidaturas para ponderar el promedio de nueve en la especialidad.

Luego se analizaron las materias por especialidad conforme a la metodología acordada por las consejerías.

“Se revisaron los kardex para ponderar las materias relevantes, capturando entre tres y cinco asignaturas dependiendo de si se trataba de una especialidad mixta o especifica. No se mezclaron grados académicos y se clasificaron materias conforme al cargo postulado”.

Para suplir el análisis de requisitos que debieron hacer los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el INE debió revisar hasta calificaciones escolares en la elección judicial 2025.

(Foto: Captura de pantalla de una parte de las revisiones que hizo el INE.)

