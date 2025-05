"Busco justicia, equidad y fortalecer a la SCJN, no tengo privilegios"

La actual magistrada de Circuito adscrita al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, dice que busca la justicia, la equidad y servir a los que "no tienen voz" para que México sea un país más igualitario.

"Puedo hacer mucho por la justicia, llevo 28 años, (quiero) fortalecer la institución, que se legitime esta reforma constitucional, que exista un estado de Derecho, un principio de seguridad, legalidad, derechos humanos que se expandan, grupos en situación de vulnerabilidad, voltear a ver a los débiles, a los desprotegidos, a los abandonados, a quienes no tienen voz", señala.

García Villegas se describe como una funcionaria "limpia" y enamorada de la justicia, y recuerda que comenzó "desde abajo" en el Poder Judicial de la Federación. Ser hija de la primera secretaria de Gobernación, enfatiza la candidata, no le abrió espacios.

(Empecé) hasta abajo. Precisamente por esto no me abrían espacios. Empecé de secretaria particular y te das cuenta desde muy temprano que tienes que empezar desde el juzgado de distrito. No me abrían la puerta. Toqué uno y otro y otro juzgado". Paula García Villegas Sánchez Cordero, candidata a la SCJN.

"Ahorita ya son otros temas para mí, lo que dicen los medios y estas cuestiones del nepotismo ¡n'ombre! traes una responsabilidad encima como juzgadora, eso ya lo pones en un segundo plano", asegura.

¿Quién es Paula García Villegas Sánchez Cordero?

Paula García Villegas Sánchez Cordero es una mujer enamorada de la justicia, agradecida con la vida por poder servir; quiero ser socialmente útil siempre, en lo que haga doy mi 100 y esto significa que cuando en México alguien da todo su ser, destaca automáticamente.

Paula es una mujer a la que le gusta ayudar, muy sensible al dolor humano, muy cercana a la gente. Quiero estar siempre cerca, busco justicia y busco equidad en México, un país más igualitario, más justo, más sensible, más respetuoso, en donde exista un piso mínimo de dignidad para que todas las personas tengan los que se llaman DESCA, que son los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y entonces sí, a partir de ahí que exista movilidad social por méritos propios.

Si tú no tienes un piso básico de derechos humanos que se ejercen, como derecho a la alimentación de calidad en cantidad suficiente, sana, como derecho a la protección de la salud, derecho a la educación de calidad, derecho a la vivienda también digna y decorosa, no puede haber movilidad social. Paula busca un México mejor y busca este México que lo luchó a través de todas las sentencias.

¿Por qué quiere ser ministra de la Suprema Corte? Más allá de que para un jurista es el máximo cargo

Es para servir, en realidad no es para mí, porque a mí me gusta servir. Yo quiero mostrarle al pueblo de México que se puede tener otra percepción de la justicia, autoridades jurisdiccionales en las que confíes.

¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades frente al resto de los contendientes?

Fortaleza, soy muy trabajadora, pero muy... (tengo) una productividad sobresaliente. Tengo criterios novedosos y únicos en su momento porque he sido progresista, vanguardista, muy humana, rápida, es decir, yo sí soy expedita y además justicia de fondo sobre la forma. Todo lo que se pide ahora, ella lo temía. Precisamente eso me diferenció del resto.

Desde muy temprano, desde que comencé como jueza, soy una juzgadora valiente también, muy pedagógica y esas son fortalezas grandes. Llevo a mi gente a que se supere, genero ambientes laborales sanos.

Desde luego las debilidades, no sé si se le llame debilidad o no, tengo incompatibilidad de caracteres con la gente que no tiene probidad, con la gente corrupta, la gente que falta la verdad, porque mi valor son valores, el valor a la verdad, al trabajo, a la honorabilidad, a la rectitud. Cuando alguien no es honorable o no se conduce con la probidad que yo exijo, quizá ese sea un defecto, porque siempre voy a estar separada de esas personas. Estoy limpia y me voy a mantener así.

Se ha hablado mucho de la inequidad por parte de algunos candidatos que hay en la contienda y a usted se le ha señalado mucho por ser hija de Olga Sánchez Cordero ¿Considera que esto ha afectado su campaña?

No, de chiquita sí, porque este cuestionamiento que públicamente se ve y que dicen: ‘tiene privilegios’, y no porque ya destaqué, porque lo estoy mostrando (con mi trabajo).

¿Cómo va a haber algún privilegio si me he dedicado a 1,423 expedientes pendientes? ¿Cómo va a haber algún privilegio si estudié en el Colegio Alemán y hablo alemán como el español? Porque no te percatas que creces con un sistema bicultural y trilingüe, con profesores alemanes ¿Qué injerencia va a tener ahí una persona?

¿Cómo va a haber privilegios si estudié la maestría en Londres? ¿Qué injerencia va a tener una persona? ¿Cómo va a haber privilegios si estudié la licenciatura de economía también en el ITAM? Entonces, así me puedo ir, saqué el doctorado con el doctor Héctor Fix Zamudio.

Sí, de chiquita era mucho más difícil, de pequeña. Mi madre la amo y me regaló la vida y de ahí parto y jamás voy a evitar decir eso, que la admiración es total hacia mi madre y el agradecimiento también; estoy aquí por ella.

¿Qué figura representa su madre como jurista?

Todo. Es una jurista, sembró las bases de la novena época en la Corte, que fue considerada la época de oro, entre otras cosas; primera mujer notaria del entonces Distrito Federal, primera secretaria de Gobernación en el país, presidenta del Senado de la República, diputada federal, diputada constituyente, es una mujer muy completa y una madre extraordinaria.

Además, entonces representa mucho, porque ella es sumamente inteligente. Es muy aguda intelectual y muy bondadosa. Tiene un corazón enorme. Podría dedicarme páginas completas de la historia de mi vida en contar cómo es mi madre y el legado que ha dejado en mí como jurista, como persona, madre, abuela, ser humano en general y profesionista.

Y de esos privilegios, ninguno, al contrario. Cuando a mis compañeros y compañeras los mandaban a cursos de todo pagado, a Italia, a España, a Colombia, a Puerto Rico, a Washington, que ambos son Estados Unidos, yo no tengo un solo curso. Se iban por 15 días, a veces dos o tres veces las mismas personas y a mí ninguno.

Qué bueno que les vaya bien a todas las personas, pero sí ha sido complicado para una niña que le digan, hay nepotismo, hay privilegios, porque desde pequeña eso pesa mucho.

De pequeña duele, pero afortunadamente conté con una familia muy amorosa y mi desarrollo fue muy sano, porque me ayudaron en esta parte de contención.

Usted hizo un video para promocionarse en el que decía saber lo que cuesta salir desde abajo ¿Qué tan abajo empezó usted?

Hasta abajo. Precisamente por esto no me abrían espacios. Empecé de secretaria particular y te das cuenta desde muy temprano que tienes que empezar desde el juzgado de distrito. No me abrían la puerta. Toqué uno y otro y otro juzgado. Ya tenía dos carreras, una maestría y finalmente el juez Carlos Ronzón Sevilla, le pedí ser meritorio.

Él era exigente, le debo todo al entonces juez, porque me abrió la puerta. Empecé con él foleando, rubricando, sellando, costurando y picándome el dedo con la aguja. Ahí empecé. Me llegaron a perder expedientes. Por eso dije: ‘yo sé lo que duele'. Les ponían goma de mascar y los ponían abajo del escritorio.

¿Se debe demostrar el doble cuando se es hijo de una persona reconocida?

El triple. Me escondían expedientes: le ponían (goma de) mascar, te digo que los pegaban, porque soy muy trabajadora y para mí es agradecimiento, es entrega, es trabajo.

Normalmente el perfil de hijos de personas que tienen una relevancia pública, pues es un perfil totalmente distinto a mí. Entonces, rompo esos parámetros. Quizá el hecho de haber querido aprender tanto y no sentarme nada más a calentar la silla, como yo digo, sino aprender, comerme los expedientes, volverme buena abogada.

Por eso dije: 'yo sé lo que duele y lo que cuesta', y fui ascendiendo. También fui meritoria de secretaria y no se me abrió lugar, sino hasta secretaria de Tribunal y trabajaba en la Corte y me iba al juzgado, llegaba a las siete de la mañana. Le debo al ministro Juan Silva Meza todo y al magistrado Carlos Soto Villaseñor.