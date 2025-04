"Quiero llegar a la Suprema Corte para ser una facilitadora de la justicia"

Martínez Valero comenzó su campaña con una grabación en redes que califica de disruptiva, donde se llama a sí misma “Dora la transformadora”, sobrenombre con el que ahora es conocida entre las 64 personas -hombres y mujeres- que aspiran a la Corte.

"No es un piso parejo y al no ser un piso parejo, pues uno tiene que ser muy creativo y le toca a uno andar en todos lados, o sea, afortunadamente hay mucha cosa para poder aprender, me gusta aprender cosas nuevas y hoy ya hasta grabo videos, ando en el reparto de volantes que ya lo había hecho antes, hablo con la gente", comenta.

A un mes de que comenzaron las campañas, Martínez Valero cuenta a Expansión Política que ha recibido varias críticas: que si es panista, que si trabaja en Televisa, que si le gusta el budismo, a lo que ella responde que ya no milita en ningún partido político, tampoco trabaja en alguna televisora y que solo le gusta meditar.

“Ahora tanto que se ha dicho en mí que síosoy budista o esta parte, para eso me ha ayudado a mí muchísimo la meditación, la meditación a mí me ha enseñado que tener una mente clara nos permite tomar mejores decisiones”, señala.

¿Quién es Dora Martínez?

Soy una coahuilense que durante más de 20 años he trabajado con temas de justicia, de derechos humanos. Soy la tercera hija de unos profesores bastante destacados en Coahuila. Toda mi trayectoria profesional siempre ha estado vinculada a los temas de derecho, de justicia, como abogada, en distintos sectores, tanto públicos como privados.

Lo que a mí me ha enseñado eso es que debemos poner siempre en el centro las personas. Y por eso es que yo sigo pensando que necesitamos resolver la justicia desde el origen, desde lo cotidiano, desde el día a día. Y esta reforma si bien resuelve una parte con lo que tiene que ver con el Poder Judicial, no resuelve en realidad del todo el tema de justicia, porque no se cambiaron las fiscalías, porque no se cambiaron a las policías y ahí todavía hay un trabajo bien serio que hacer.

¿Por qué quiere ser ministra?

Me parece que hay la oportunidad de transformar la justicia. También que esta aspiración de ser ministra, de pertenecer al Poder Judicial, no es una intención nueva.

Yo en 2023 intenté ser magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque era la única vía abierta en el Poder Judicial. Todas las demás estaban cerradas para la gente misma del Poder Judicial. Si bien había concursos, los concursos no eran abiertos a abogados independientes o litigantes, como es mi caso.

Siempre tenías que pertenecer al Poder Judicial para que pudieras formar parte del Poder Judicial. La única vía abierta era el Tribunal Electoral y yo intenté ser magistrada del Tribunal Electoral en el 2023. No se designó a nadie, no se nombró a nadie, pero yo llegué a la final. Yo hice todo el trámite, comparecí ante la Suprema Corte y me quedé en algo que se llama ternas de reserva.

En este caso no ocurrió nada y luego vino la reforma. Yo quiero transformar al Poder Judicial. Creo que además mi perfil, mi experiencia en otros ámbitos enriquecen al Poder Judicial.

¿Cuáles son sus debilidades y fortalezas para llegar a la Corte?

Para mucha gente puede ser debilidad y para otros una fortaleza: soy bien necia. Soy una persona bien insistente, soy muy tesonera y eso para alguien puede ser como una debilidad y para otras personas puede ser una cosa buena, porque no me rindo fácilmente. Soy de las que si hago algo, hasta que lo acabo, hasta que se concluye.

Algo que yo tengo muy claro y que tiene que ver también con mi formación personal, a mí no me cuesta trabajo tomar decisiones y eso a veces también puede ser visto como una fortaleza o como una debilidad, porque yo siempre analizo los casos desde la razón con mucha empatía, pero desde la razón y suelo decirle a la gente: ‘oye mira, esto no se puede, pero probablemente esto sí se puede jurídicamente hablando’ y eso me ha pasado como abogada independiente.

¿Cómo ganar un lugar de los cinco que va haber para la Suprema Corte en el caso solo de las mujeres, frente a tres candidatas que están muy expuestas porque son ministras actualmente?

Esta carrera no es contra ninguna de ellas, y contra lo que yo tengo que hacer y contra el tiempo también, y contra el que la gente me conozca y por eso es que yo arranqué la campaña con una campaña muy disruptiva, porque ¿quién conoce a Dora Martínez Valero? Pues la verdad es que bien poquita gente.

Ahora tengo la fortuna de que yo saqué un video muy disruptivo que llamé la atención, que eso también era parte de la finalidad de ese video; o sea, yo tengo claro que si la gente no está interesada en salir a votar, pues tengo primero que interesarla en salir a votar y que si hubiera sido por el video y por los likes, yo ya sería ministra presidenta, porque ese día arrasamos.

Creo que en mi caso yo no estoy compitiendo contra ninguna, yo estoy compitiendo contra mí misma, contra ser siempre una mejor candidata, una mejor persona, una mejor ministra, tener cada día mejores respuestas en materia de justicia para la ciudadanía, trabajar mucho en lo que tiene que ver con la cercanía, inclusión y movimiento que son la base de lo que rige mi campaña.

Lleva años litigando y no tiene carrera judicial ¿Cree que eso puede ser una desventaja?

He litigado muchos años. A lo mejor yo no he hecho una sentencia de puño y letra, pero he hecho miles de sentencias con mis litigios. Mis litigios han generado sentencias y esas sentencias hoy son base de temas en el Poder Judicial y no solo mis litigios, mis iniciativas.

Cuando fui diputada, la reforma a los Derechos Humanos de 2011 fue una iniciativa mía de 2007. En ese sentido, yo he construido argumentos jurídicos y bases jurídicas que no tienen que ver con sentencias y con el Poder Judicial, porque yo he dado normatividad al Poder Judicial.

Para mí no creo que sea una limitante, al contrario, creo que enriquece al Poder Judicial, porque le da una visión distinta. A veces la gente que ha tenido muchos años en el Poder Judicial, pues les da ceguera de taller, porque siempre ven lo mismo.

¿Aún es militante del PAN?

No, no soy militante del PAN desde hace muchísimos años. Yo me fui del PAN cuando el PAN hizo alguna de las reafiliaciones y yo no me reafilié. Entonces no, ya no milito en el PAN desde hace muchos años.

¿Sigue trabajando en Televisa?

No sigo trabajando en Televisa, para mí Televisa fue un trabajo que, como cualquier otro que he tenido, he puesto la mayor de mis capacidades al servicio de ese empleo, porque yo soy una persona institucional. Hoy yo quiero poner todas mis capacidades al servicio en México a través de la Suprema Corte.

Cuando empezó su campaña lanzó un video que fue muy visto en redes sociales y utilizó una palabra que está muy ligada al actual gobierno ¿por qué utilizar “transformación”?

Durante muchos años de mi vida, mi nombre Dora ha sido adjetivizado de muchas formas, buenas y malas, pero siempre cuando tú eres niño, pues ya sabrás en la primaria, me decían licuadora, batidora. He vivido con mi nombre de algún modo usándolo como adjetivo.

Ahora que nosotros estábamos pensando en la campaña decíamos: '¿cómo usamos el Dora?', porque si ya lo van a adjetivizar, busquemos con qué. Teníamos como varias propuestas, desde 'trabajadora, Dora es trabajadora', “Dora la juzgadora', 'transformadora', que es un tema que hoy está mucho en el imaginario colectivo de la gente, 'ajusticiadora'.

Hicimos una lista bien grande sobre eso, pensamos que lo mejor, porque estaba ya en el imaginario colectivo, era usar el 'transformadora'. Buscando y revisando, pues pensamos que lo más empático, lo más reconocible era 'transformadora', porque además yo sí quiero cambiar al Poder Judicial.