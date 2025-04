“Quiero llegar a la Corte para contribuir a una justicia más rápida y accesible”

'Las redes sociales no están al alcance de todos'

Bonilla García divide su tiempo entre trabajar como magistrada de circuito y hacer campaña en las calles repartiendo volantes y llamando a votar por ella, por lo que se ha autonombrado “Jazmín, con 'J' de justicia”.

La contendiente asegura que uno de los principales retos que tiene en su campaña -la cual ella financia porque así se estableció en la Reforma al Poder Judicial- es el desconocimiento de los mexicanos sobre la elección que se realizará este 1 de junio en todo el país, cuando se elegirán 881 juzgadores.

El único aspecto que le preocupa para su campaña, comparte, es que las redes sociales, una de las principales vías para promocionarse, no están al alcance de todas las personas, ya que hay grupos de la sociedad alejados del internet.

¿Cómo se preparó para su campaña?

Pues con los lineamientos del INE. Los lineamientos establecieron que tienen que ser a través de redes sociales, que es el principal medio de difusión, de manera que tuve que abrir las distintas redes sociales públicas, porque es importante que las personas candidatas entendamos que esta es una elección para toda la ciudadanía, que incluye a personas abogadas y no abogadas, que incluye a personas con diversos grados de estudio y tenemos que entender que dirigirnos a todas las personas, porque todas las personas van a votar.

¿Cuál cree que será el principal reto para esta campaña?

Tengo dos retos particulares a los que me he enfrentado. Primero, el desconocimiento de la elección. Hay muchas personas que desconocen que va haber una elección el primero de julio; el segundo reto es la exclusión del día de la elección de personas con discapacidad, que incluye a las personas ciegas.

Nada se ha dicho de que tradicionalmente ha habido ya casillas especiales con boletas en sistema Braille para esta elección, el INE no lo ha dicho y yo no he visto que se hayan mandado a imprimir este tipo de boletas.

Se excluye a las personas con un diagnóstico de daltonismo, con un diagnóstico de discalculia, que es un tipo de dislexia, el que confunde los números. Los colores que se eligieron para el boleta electoral son de confusión para las personas que pueden llegar a tener daltonismo. Es un grupo que está excluido de la elección y un grupo aún mayor, que de acuerdo al último censo del Inegi es aproximadamente de cuatro millones y medio de personas, que no saben leer ni escribir.

¿Cómo ve las limitantes que ha puesto el INE para realizar campañas? Ustedes tienen como tope 1.4 millones de pesos ¿Es suficiente dinero para hacer campaña?

Te puedo decir que (esa cantidad) es nada si quieres hacer una campaña nacional, pero para alguien que está solventando la campaña con sus ingresos, que es solo mi salario, porque finalmente otra de las cosas que las personas no saben es que quienes somos personas juzgadoras, tenemos un límite constitucional a obtener otro tipo de ingresos por el ejercicio de nuestra profesión.

Yo no puedo ejercer mi profesión, doy clases, pero no cobro por ellas. El único capital que tengo para financiar mi campaña es mi sueldo, que no se equiparan al tope de campaña que nos están poniendo. Es una dificultad grande, pero se trabaja con lo que se puede y las redes sociales tienen un impacto.

A mí el único aspecto que me preocupa es que las redes sociales no están al alcance de todas las personas. Hay grupos alejados de la electricidad, alejados de la conectividad a internet, que no tienen acceso a las redes sociales. Hay grupos de edad que no tienen un manejo de redes sociales y que son personas involucradas en el acceso a la justicia y que también demandan, los adultos mayores, justicia en temas de pensiones, de acceso a la salud. Entonces esto dificulta un poco.

¿Qué tipo de propuestas pueden hacer cuando no son representantes populares?

Estoy convencida de que las propuestas que tenemos que hacer son acciones reales y concretas de cómo mejorar hacia el interior de los órganos del Poder Judicial de la Federación, la rapidez en este armado de rompecabezas que es armar los expedientes, la facilidad con la que redactamos nuestras sentencias y el mayor compromiso que tenemos que hacer es de transparencia en nuestras resoluciones y de independencia, que es un aspecto que se tiene que garantizar con la ética propia de la persona electa y con algunas acciones concretas.

Parte de los argumentos del presidente Andrés Manuel López Obrador para impulsar la Reforma Judicial fue quitar los privilegios a la Corte ¿Qué piensa de ello?

En materia de transparencia, la Corte siempre ha tenido públicos los sueldos y salarios de ministros y esta reforma sí impactó en los sueldos y salarios, porque hubo una efectiva disminución en ellos.

Otra de las partes que me parece que es importante que se debe retomar es la aplicación de los recursos. Sí estoy convencida, porque conozco la Suprema Corte, que existe quizás una cantidad de personal administrativo que no justifica toda la cantidad de asuntos que tenemos, porque la Corte tiene que enfocarse en la atención de los asuntos jurisdiccionales y no quizás en asuntos administrativos.

Más importante que eso, estoy consciente de que (se) debe hacer un diagnóstico de cómo se están aplicando los recursos para verificar que efectivamente sean eficientes para facilitar el acceso a la justicia y para perfeccionar la impartición de la justicia a nivel de los tribunales.

Otra crítica fue que los ministros ganan más que la presidenta ¿Cuánto deberían ganar o deberían bajarse los sueldos?

El Comité de Administración y Gobierno de la Corte ya emitió esta disminución de los recursos para empatar los sueldos y sobre todo para que el personal operativo y los mandos medios también estén ajustados a las condiciones que se requieren por el tema de atención presupuestaria y respetando los derechos laborales de las personas trabajadoras.

¿Cuál es la legitimidad con la que se conformará el Poder Judicial si el INE tiene un estimado de participación ciudadana de 8 al 15%?

Ese es uno de los grandes retos de esta reforma. La reforma propone que sea la completa ciudadanía la que elija a sus personas juzgadoras, pero históricamente, incluso, en elecciones presidenciales y en elecciones intermedias de la legislatura nunca ha existido 100% de participación ciudadana.

Corresponderá legitimar ahora la función jurisdiccional, no solo con el voto, sino con las acciones concretas que hagamos las personas juzgadoras electas.

De manera que las personas que hayan acudido a votar encuentren satisfechas su pretensión de haber elegido a las personas que consideraron más idóneas, pero que quienes no hayan acudido a votar estén convencidas de que las personas electas somos la mejor opción para garantizar una justicia independiente, políticamente neutra, eficiente y eficaz.