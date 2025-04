"Ya no queremos moches ni palancas, queremos defensores de justicia"

Reforma Judicial

A finales de 2024, el Congreso estableció que los jueces, ministros y magistrados serán elegidos por el voto directo de los ciudadanos. En las elecciones del 1 de junio se elegirá a 881 juzgadores federales.

Tras la modificación constitucional surgieron críticas, ya que se cambió la forma de seleccionar a los integrantes del Poder Judicial, a lo que Zulema Mosri considera que se debe hacer "lo que sea necesario" para que funcione.

"No sé si era la reforma que se necesitaba, pero es la reforma que es. Esta es una realidad y tenemos que hacer lo que sea necesario, porque así nos conviene a todos para que funcione y que lleguen las mejores personas", señala.

¿Cuál es su opinión sobre la reforma judicial?

Es un cambio, es un desafío. Era claro que iba a llegar un momento que se iba a dar esta reforma, porque queda claro que no ha funcionado del todo bien el sistema de justicia, porque hay muchas personas que tienen una muy mala opinión de la justicia, de acuerdo a los datos del Inegi.

Hay motivos claros por los cuales se tenía que dar una sacudida, pero espero que esta reforma esté acompañada de muchas acciones, programas y políticas para incentivar a la sociedad, al pueblo, a que haya una verdadera cultura de la legalidad, que cambien las formas de relacionarse, pero sobre todo respecto a la ley; ya no queremos injusticia, ya no queremos moches, más bien queremos que los jueces y las juezas sean defensores del derecho y de la justicia.

(Mencione) tres cambios urgentes en la Corte, en el Poder Judicial, en el sistema de justicia

La indiferencia de las personas juzgadoras hacia la problemática de las necesidades de la gente; el hecho de que haya tanto rezago, tantos asuntos. Llega un momento que ya se normalizan las legítimas pretensiones, peticiones de la gente que claman justicia.

Necesitamos terminar con esos factores que permiten que haya un abuso del Derecho. Tenemos que velar por que las herramientas de derechos humanos se apliquen a quienes van destinadas y que no haya un abuso del derecho. Urgen personas que tengan la integridad y, sobre todo, un compromiso con la justicia y con México, con las personas, porque la justicia en sí no es mala, la justicia fue creada como un sistema para resolver las problemáticas. El problema son los vicios y las personas que no actúan conforme a los principios y reglas.

¿Qué opina sobre las críticas que han habido a la reforma judicial? ¿Esta era la reforma que se necesitaba?

Es normal que haya críticas, es normal que la gente también no confíe en la justicia, es normal que la gente ante un camino nunca antes recorrido pues tenga dudas, inquietudes.

Espero que esta experiencia sirva para tener claro que tenemos que corregir en lo subsecuente. Por lo pronto, estamos en un proceso que sí se está haciendo un esfuerzo por que funcione, transite de la mejor manera porque mientras más fuertes son las personas juzgadoras, los órganos jurisdiccionales, más democracia, más libertad, más seguridad, más Estado de Derecho.

¿Cuáles son los cambios que tendrían que notar los mexicanos después de la elección judicial?

Yo espero que después de esto, las personas puedan dar seguimiento y exigir a las y a los jueces que rindan cuentas. Si ya los están poniendo en condiciones de acercarse para pedir al voto, tenemos que exigir que rindan cuentas y que demuestren que están haciendo el trabajo como debe de ser, como lo dice la Constitución y como lo exige el pueblo de México.

¿Las condiciones para aplicar la justicia van a cambiar después de esta conformación de la nueva Corte y después de las elecciones judiciales?

Yo digo que no es suficiente para transformar la justicia el hecho de que cambien a las personas juzgadoras. Está un sistema, una estructura, se van unos, llegan otros y ¿ya va a cambiar esto? Definitivamente no.

Tenemos que cambiar muchas cosas más, todo un sistema. Tenemos que eliminar esos incentivos perversos que han dado lugar a que no se cumplan los objetivos de la justicia; eliminar esas trabas que hacen que la gente no confíe en la justicia, y eliminar los obstáculos que impiden a las personas tocar la puerta o acceder a la justicia.

El hecho de que cambien las personas juzgadoras ahora por la vía directa es un tema que hay que analizarlo con mucho cuidado porque en la medida que tengas la preparación para resolver técnicamente cuestiones que atañen a la vida de las personas, si no tienes los conocimientos, la formación, alguien que esté decidiendo sobre tus cuestiones cuando no tiene la información o el conocimiento de esto, entonces no.

Esta reforma permite a las personas que no tienen carrera judicial poder acceder a un cargo en el Poder Judicial...

Sí, está dando acceso para que personas que hayan demostrado que tienen preparación, vocación de servir a la justicia en México, personas incuestionables lleguen, pero también puede ser que lleguen personas que no han hecho lo correcto, que no han dejado una buena huella, yo no lo sé, por eso la importancia de esto y la importancia de que conozcamos como sociedad a quienes nos van a representar o nos van a impartir justicia.