"Quien llegue a la Suprema Corte debe ser de utilidad y no enriquecerse"

'Reglas del INE abren puerta a intereses creados'

El INE estableció reglas para los candidatos al Poder Judicial y, entre ellas, que los contendientes a ministros tengan como tope de gastos de 1.4 millones de pesos, a lo que Carlos Odriozala considera que es "discriminatorio" y abre las puertas a que "intereses creados" financien campañas.

"Obligar a las personas a que lo consigan a como dé lugar (el dinero), pues no solamente es injusto, sino es riesgoso, porque abre la puerta a que muchos intereses creados y que estén dispuestos a financiar jueces, pues empiecen a hacerlo y son jueces que no necesariamente van a ser tan independientes como debieran ser", comenta.

El abogado, quien también ha defendido actores y actrices, como Andrea Legarreta y Sharis Cid, revela que, por su labor profesional, cuenta con recursos para pagar su campaña y asegura que respetará las reglas impuestas por el órgano electoral.

¿Cómo se ha preparado para su campaña?

Primero, psicológicamente me he preparado para dar la lucha, desde luego, tratar de abrir las puertas tan pesadas y tan difíciles de la Corte, tratar de hacerlo de frente a la gente, hablando de honestidad, conforme las reglas, estrictamente hablando, que nos ha impuesto el INE, repartiendo volantes, haciendo actos públicos mesurados, en donde podemos pararnos, nos paramos y clamamos por justicia, le pedimos a la gente que nos siga una lucha.

¿Qué puede prometer?

Yo puedo prometer varias: es importante el equipo de trabajo de un ministro; los ministros tienen un equipo de trabajo de 70 personas. Se habla por ahorita mucho de que va a haber rezago, porque se van a quitar a dos ministros o ministras y en vez de uno se van a hacer nueve. Bueno, pues si tú no quitas al equipo que traen, a lo mejor no es tan grave ese rezago.

En el caso mío, las vamos a integrar (la ponencia) en forma pública y mediante concurso de oposición. Vamos a tener ahí a los mejores, va a ser la mejor ponencia que he visto jamás, pública, mediante concurso de los abogados con mayor capacidad técnica, desde luego, con mayor conocimiento de lo que es necesario para hacer justicia social, con equidad de género e integrando personas de los diversos sectores vulnerables de la sociedad, como comunidades indígenas, LGBTI, personas con discapacidad, gente que entiende el problema real de las personas.

Y hay otras propuestas un poquito más procesales, de una nueva interpretación, aplicación de lo que es el acceso a la justicia.

¿Cómo ve las limitantes que ha puesto el INE a los contendientes? Les están dando un límite de gastar 1.4 millones de pesos ¿Es suficiente para hacer una campaña? ¿Tiene ese dinero para hacerla?

Primero, es discriminatorio porque señalan el monto, pero no te dan el dinero. Habrá muchos y muchas candidatos y candidatas a ministro, a juez o a magistrado que no tengan la cantidad necesaria para poder pagar una campaña aún queriendo hacerlo y eso me parece que es discriminatorio y no es piso parejo.

Debería haberlo hecho el gobierno. Se entiende que es una cantidad de estratosférica para la cantidad de jueces, magistrados y ministros que van a jugar una elección de esta naturaleza y quizás no habría dinero que alcance.

Hay un límite y debe de cumplirse. En mi caso sí tengo el recurso porque he tenido éxito en lo profesional y de alguna manera me he visto bendecido o afortunado con eso, pero en es un tema discriminatorio, porque no todo el mundo tiene ese acceso.

Prácticamente el principio de la Reforma Judicial se fundó en la crítica a los privilegios de la Corte por parte del expresidente ¿Cómo quitar esos privilegios? ¿Considera que realmente lo que ganan los ministros es justo lo que tienen que ganar?

Los privilegios de la Corte, bueno, están los privilegios económicos; habían unos sueldos realmente muy altos. Entonces, claro, el ser ministro de la Corte anteriormente era un ticket, un boleto a la riqueza, y además eran cargos por 15 años y luego los sueldos eran vitalicios.

Hay que entender que existe una lógica en un sueldo relativamente alto para una persona que se va a dedicar a resolver asuntos muy delicados, donde muy posiblemente después va a tener una imposibilidad práctica para seguir dedicándose a lo mismo, de llevar asuntos, prácticamente son a veces cargos en los que casi te retiras, o cuando menos una buena cantidad de años te retiras.

En la realidad no pasaba eso, siempre había el truco para que no lo hicieran, de tal suerte que tampoco se sostiene el hecho de tener sueldos estratosféricos. A mí me parece que un sueldo similar o igual o quizá un poco menor de la presidenta de la República, me parece que es un sueldo que es bastante retribuible para un país como el nuestro.

Segundo, porque la gente que quiere llegar a la Corte, como es en mi caso, debiera querer llegar a ser de utilidad, no de enriquecerse. Hacer realmente el bien por las personas y si la gente lo entiende de esa manera, pues va a escoger a los perfiles indicados que no tengan esa visión por el dinero.