La Reforma Judicial, "un péndulo"

Sergio Molina fue uno de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que votó para revocar el acuerdo que emitió la ministra presidenta Norma Piña en el que se pedía investigar a Arturo Zaldívar por presuntos actos de corrupción, por lo que asegura que su decisión se basó en que no había pruebas para continuar con ello.

El juzgador ha tenido diversos cargos en el Poder Judicial desde asesor de ministro, magistrado de circuito y consejero de la Judicatura, y durante ese tiempo, señala, ha impulsado que este Poder de la Unión cambie con el fin de que tenga más contacto con temas sociales.

Señala que la reforma al Poder Judicial que impulsó Andrés Manuel López Obrador, representó un “péndulo que estaba de un lado y se movió hacia otro”, por lo que asegura que hasta ahora no tiene elementos para evaluar si este cambio era "justificado".

¿Cuál es su opinión sobre la reforma al Poder Judicial?

La reforma al Poder Judicial fue un tema que removió muchas estructuras. Yo siempre lo pongo de ejemplo. El péndulo estaba en un lado y el péndulo se movió hacia el otro. En este momento no tengo los elementos para evaluar si este movimiento del péndulo era justificado que se moviera de un lado a otro.

Este movimiento pendular, la historia juzgará si era tan dramático uno u otro, pero lo que sí tenemos que reconocer es que el Poder Judicial estaba alejado de la sociedad.

Lo que sí estoy convencido es que el Poder Judicial debería de cambiar. Desde el 2018 vengo insistiendo, se lo dije al señor ministro (Luis María Aguilar), que el Poder Judicial tenía que cambiar. La reforma laboral tendría que haber sido la puerta que permitiría al Poder Judicial cambiar.

¿En qué sentido? Mayor contacto con estos temas sociales, mayor compromiso social, dejar de ser endogámicos, dejar de evaluarnos a nosotros mismos, de capacitarnos a nosotros mismos, de considerar que sólo nuestras sentencias hablarán por nosotros y perder el contacto con la sociedad.

En 2024 lo volvimos a hacer. Yo hablé con los altos funcionarios de impartición de justicia de este país y les propuse que frente a una iniciativa de reforma que existía del presidente Andrés Manuel, tendríamos que hacer una autocrítica y el Poder Judicial tendría que salir con esa autocrítica realizando una propuesta que contrastara a la que existía en 2024. Lamentablemente en el 2018 no se me escuchó, en el 2024 tampoco me escuchó.

¿Cuáles son los tres temas urgentes que necesita el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia cambiar?

Como funcionario, como consejero de la Judicatura, la impartición de justicia va a ser más ágil, tenemos reclamos de que la justicia es lenta; tiene que ser desformalizada, esta excesiva formalización impide el acceso a la justicia, y la justicia debe estar separada del poder económico. ¿Por qué? Porque sólo aquellos que tienen una posibilidad de contratar grandes abogados o tener cabilderos, son los que tienen acceso.

Me parece que una legitimación democrática en la impartición de justicia es que todas las mexicanas, todos los mexicanos tengamos la posibilidad de ingresar a la impartición de justicia. Mucha gente dirá, pues yo no tengo problemas y no tengo posibilidades de conocer o la necesidad de estar en contacto con los jueces. Lo que pasa es que los jueces están más cerca de la ciudadanía, porque pueden incidir en que ganes más, en que tengas mayor salud, en que tengas mejor medio ambiente.

Todos estamos cerca de la justicia y todos estamos cerca de los jueces, directamente o indirectamente.

¿Qué opinas de las críticas que ha habido a la reforma del Poder Judicial?

Estamos en el cambio más profundo en los últimos 200 años. Todo cambio tiene múltiples aristas, todo cambio tiene múltiples visiones. Hay una visión muy crítica de la reforma, pero como soñador no me quedo en la discusión de esa parte crítica, que en efecto, se puede abrir, se puede señalar si el péndulo, como dijimos, se pudo haber movido de un lado a otro.

Lo que sí es que estamos en un proceso que nos va a llevar a transitar en jueces y magistrados, en aspirantes a ministros, a seguir impartiendo justicia, como en mi caso. Eso es en lo que estoy concentrado ahora, porque si abrimos la discusión, entonces me impide ver el tronco en un bosque y solo me quedo en las ramas.

Nuestro principal detractor son aquellos compañeros que nos critican a los otros compañeros que decidimos sumarnos a este proceso. Podemos seguir abriendo la discusión, pero además la discusión quedó cerrada porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una votación, determinó la imposibilidad de abrir el análisis de fondo.

¿Cuáles son los cambios que verán los mexicanos después de que se elijan a los jueces y tomen ya posesión?

Los cambios que verán los mexicanos es saber quiénes son sus ministros de la Suprema Corte, haberlos escuchado, algunos hasta haberlos sentido, porque ahora lo que implica la reforma es que sientan la ciudadanía, la población, a los jueces y magistrados.

¿Cómo es sentir en los actos públicos? En las visitas que hacemos a los distintos lugares, la gente, la población, ahora puede mirar de frente a los ministros. Los pueden escuchar de viva voz y en algunos casos saludarlos, abrazarlos y eso me permite sentir a la población, al pueblo, a la sociedad y caminar juntos, hacer una simbiosis. Eso es el elemento, me parece, cultural más importante.

De ahí se pueden desdoblar algunos otros elementos como muy técnicos. Estarán legitimados por la sociedad en una votación personal, libre, secreta y directa. Estarán legitimados porque habrán conocido, necesariamente, como tu servidor, las distintas realidades.

¿Crees que las condiciones para acceder a la justicia van a cambiar con esta nueva integración de la Suprema Corte? Ya no vamos a ver nuevamente acusaciones contra ministros como lo que pasó con Arturo Zaldívar que lo señalaban de haber presionado a jueces.

La Suprema Corte tiene que tener mayor contacto con la ciudadanía y el contacto con la ciudadanía lo da una figura muy específica que se llama Amicus curiae (amigos de la corte). Cada decisión que tenga un impacto nacional, cada decisión que tenga un impacto en los municipios, en los estados, tiene que haber escucha, tiene que haber diálogo con las personas respecto a los cuales vas a resolver. El escucharlos, el mirarlos, no implica que vas a resolver a su favor pero te va a permitir tener una mayor idea de la incidencia que va a tener tu resolución en su comunidad.

En segundo término hay ejemplos de cómo se puede sensibilizar. Uno de ellos es magistrados relatores. La Corte Interamericana y algunos otros países tienen estos magistrados que al resolverse un criterio, ellos lo llevan a la ciudadanía, a los grupos, a los jueces y también al dialogar con ellos lo llevan de regreso a la Suprema Corte.

La Suprema Corte tiene que tener puertas abiertas. Ese es un elemento que es el primero que va a cambiar. Si vas actualmente a la Suprema Corte no puedes caminar libremente. Te asignan una persona de seguridad y te lleva directamente hasta la puerta. Ese elemento de la forma es el fondo, porque entonces implica que no tienen ni siquiera libertad de deambular en un edificio de carácter público. No digo que no haya elementos de seguridad, pero sí hay elementos que restringen la libre participación y voluntad de las personas que acuden ahí. Esto tiene que cambiar.

¿Cree que su voto en el Consejo de la Judicatura sobre la investigación contra Arturo Zaldívar le puede afectar en sus aspiraciones?

Las decisiones del Consejo se toman por mayoría, no hay un voto aislado que decida una cosa; las votaciones se toman por mayoría y aquí hubo una mayoría de cuatro votos, incluyendo el mío, con un voto razonado de por qué tendríamos que desestimar una acusación.

Había una deficiencia técnica desde el auto inicial, desde la determinación inicial. ¿Cuál es esa deficiencia técnica? No existían relatados los elementos que pudieran admitir una denuncia anónima.

Es posible hacer una denuncia anónima, pero la denuncia anónima y la necesidad de admitirla sin pruebas, tendría que haberse razonado qué elementos de esa denuncia me llevaron a deducir que una denuncia anónima y sin pruebas tendría que admitirse a trámite.

Es algo un poquito técnico, pero que da muestra de que hubo una deficiencia que me impedía seguir sosteniendo un proceso que desde el origen era incorrecto. Así lo advertimos cuatro compañeros desde el Consejo, que resultó ser la mayoría.

¿No había pruebas?

No se acompañaron pruebas. Era un escrito anónimo. Aquí podemos hacer un escrito anónimo y decir hizo tantas cosas, pero la ley nos exige que acompañes las pruebas. Si no las acompañas, tiene que advertir el juzgador qué elementos, a partir de un razonamiento, me permitían deducir que lo que ahí se decía en una denuncia anónima sin pruebas, eran un grado de previsibilidad que realmente sucedieron.

¿Qué pasó con la reforma presentada por Záldivar? En su momento era una reforma muy ambiciosa y que nos vendieron que iba a cambiar realmente el Poder Judicial, pero estamos en otra transformación del Poder Judicial. ¿No funcionó esta reforma?

El Poder Judicial de la Federación era, hasta la reforma que actualmente vivimos, uno de los poderes, yo siempre les digo, más endogámicos. Nos resolvíamos a nosotros mismos, nos evaluábamos a nosotros mismos, nosotros mismos determinábamos quién eran los jueces, nos contratábamos a sí mismos, nos disciplinábamos a nosotros mismos. Esto no es que estuviera mal, pero esto nos hizo estar alejados del desarrollo político, social y económico, incluso cultural, del pueblo mexicano.

La reforma fue un primer intento por ajustar estas estructuras que entonces estableció elementos bien estrictos para la contratación de familiares políticos, para establecer la necesidad de contratar a solos funcionarios que fueran abogados, licenciados en Derecho. Estableció controles estrictos para la realización de lo que se denomina carrera judicial, la ascendencia.

Fue un primer elemento, pero no tocó los elementos fundamentales de una legitimidad democrática. En el mundo hay varios sistemas para elegir a los jueces. Uno de ellos es los méritos, los estudios, los exámenes, las competencias que demuestres en un determinado proceso. Y el otro es un elemento democrático a partir de la votación.

Parte de la reforma no tocó este último. Seguimos siendo nosotros mismos los que nos evaluábamos.

(Diego Alvarez Esquivel)

Parte de los argumentos del expresidente Andrés Manuel López Obrador para impulsar la reforma judicial fue quitar los privilegios de la Corte. ¿Qué piensa usted de ellos?

En efecto, los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantenían una diferenciación, por ejemplo, en las percepciones. El principal cuestionamiento fue en ese sentido.

Me parece que esto debió haberse dialogado de mejor forma y encontrar distinta solución a este cuestionamiento. Me parece que pudo haber existido mayor sensibilidad de las ministras y los ministros para encontrar una solución a este cuestionamiento.

No que fuera aceptado o no, pero tendría que haber habido un diálogo, pero sobre todo una muestra de esta necesidad de cambiar ciertos elementos en el discurso y realizarlas, porque tendremos que reconocer que México no es el mismo desde el 2018 ni el mismo del 2024, y lo que subyace en el ambiente es un elemento que busca la austeridad y que busca que no existan privilegios. Por eso he hablado de esta justicia sin privilegios, que es uno de los elementos que ahora nos ocupa.

Otra de las críticas es que los ministros ganan más que la presidenta. ¿Cuánto deberían de ganar y deberían bajarse los sueldos?

Había dos disposiciones en donde señalaba que no puede reducirse el sueldo de los jueces y magistrados y nadie puede ganar más que la presidenta. Este es un problema que había una colisión de las normas.

Ante esta colisión, el diálogo, la escucha es la que debería de haber resuelto, porque al final una postura que señaló que la Reforma Judicial era el elemento que tendría que cambiarlo fue la que prevaleció y eso me parece que no debió haber sido sin un diálogo respetuoso en función de lo que se estaba presentando en el ambiente.