Empresas sancionadas por irregularidades en sector salud suman 17

Otras compañías sancionadas también son proveedoras de uniformes, como Strongtex , un proveedor mexicano de vestuario, material de curación y equipos para el sector hospitalario. Suma dos inhabilitaciones , una por 15 meses, interpuesta el 7 de mayo, y otra por 21 meses, resuelta el pasado 16 de junio.

También Distribuidora y Comercializadora Kloer , que ofrece uniformes médicos y productos farmacéuticos, y Key Thinking , dedicada a la fabricación de prendas para el ramo industrial, médico y quirúrgico. Estas empresas no podrán participar en adquisiciones públicas durante 21 y 15 meses, respectivamente.

Abasto total de medicamentos

Los problemas con la compra de medicamentos han retrasado el abasto total de insumos en los hospitales públicos porque todos los contratos adjudicados, incuso aquellos sin irregularidades, se declara nulos y las autoridades firmaron nuevos convenios. También tuvieron que hacer compras emergentes para algunos medicamentos que se necesitaban con urgencia.

La presidenta Sheinbaum estimaba regularizar los niveles de fármacos en marzo. Cuando no se cumplió esa meta, estimó que se haría en junio, mes que concluyó también sin que las carencias se resuelvan por completo en el sistema de salud.

Al respecto, el secretario David Kershenobich explicó que, pese a todo, la licitación garantizará todos los insumos que requiere el sector público, aunque evitó señalar una nueva fecha para lograr el abasto total.

“Yo no puedo decirle una promesa. Lo que sí le puedo decir es que el abasto de medicamentos va a estar. No tiene caso decir qué día o cuándo, pero el abasto va a estar”, mencionó.

Hasta ahora, el sector salud ha adjudicado 3,400 millones de piezas de insumos para la salud, en los que ha invertido 246,500 millones de pesos.

Para Gilberto Castañeda, académico del Departamento de Farmacología del Centro de Investigación y de estudios Avanzados (Cinvestav), los problemas con las compras del sector salud sí han impacto en el abasto de medicamentos.

Aunque reconoce los esfuerzos por evitar la corrupción y sancionar prácticas irregulares, afirma que todavía es necesario garantizar dos procesos: mejorar la logística de las licitaciones del sector salud y garantizar que los plazos de las sanciones se cumplan.

"Estamos teniendo unos problemas tremendos de desabasto porque hay fallas logísticas. También nos tenemos que concentrar en eso", explica.

En la próxima compra consolidada se pondrá a prueba si las acciones de cero corrupción y las nuevas medidas que el gobierno ha anunciado para las próximas adquisiciones, como favorecer en la licitación a laboratorios con plantas de producción en México, indica, realmente cumplen su objetivo principal: adquirir y entregar medicamentos de manera oportuna.

"En México el problema no es que no haya dinero y que no haya medicamentos, estamos teniendo grandes carencias por una cuestión logística. Falta hacer las compras a tiempo, distribuirlas a tiempo, llevar las cosas a donde realmente se necesitan. Ahí es donde estamos fallando", subraya.

Sanciones a proveedores de IMSS e ISSSTE

También se han interpuesto sanciones este año a otras empresas que incumplieron contratos con el IMSS e ISSSTE. Las investigaciones de estas anomalías, en algunos casos, iniciaron desde 2023 y 2024, pero la resolución que ordena su inhabilitación se emitió entre abril y julio de 2025, ya bajo la administración de la nueva Secretaría Anticorrupción.

Es el caso de Ortho Implantes, inhabilitada por 1 año 6 meses, que proveía instrumental médico y de laboratorio al IMSS. Por incumplir al mismo instituto, Alivia Clinica de Alta Especialidad fue sancionada por 1 año, igual que Multiequipos y Medicamentos, S.A. de C.V. Esta empresa fue señalada desde el año 2020 por supuestamente vender ventiladores mecánicos sin cumplir los requerimientos técnicos y económicos.

Igual que Mefalsa Medicamentos y Fármacos de León, Armonía Pharma, Promedixa Proveedora Médica, New Pharma, Proveedora de Equipo de Laboratorio, Curación y Medicamento Maniflosa, además de Proveglia, que supuestamente vendió medicamento para diabetes sin registro sanitario en el país.

Medimex del Norte, S.A. de C.V. fue inhabilitada por un periodo de 22 meses tras irregularidades en servicios contratados por el ISSSTE, mismo caso de Corporativo Promédica de México, inhabilitada por 22 meses.