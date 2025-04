Morenistas, el 30% de las candidaturas a la Suprema Corte

Para la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), la evidente participación de personajes ligados a partidos debe obligar a las autoridades a reconsiderar la Reforma Judicial, pues abre la puerta no solo a perpetuar el poder de grupos políticos dominantes, sino a debilitar la independencia judicial y la separación de poderes.

"La justicia debe ser administrada por jueces imparciales y autónomos, libres de presiones políticas y económicas, para garantizar la protección de los derechos fundamentales y la preservación del orden democrático", enfatizó la FLAM en un pronunciamiento publicado esta semana.

El organismo, fundado en 1977 en Chile y que representa a magistrados de 18 países del continente, también alertó que la Reforma Judicial se enmarca en un contexto de erosión democrática y desestabilización de las instituciones de control.

"La legitimidad del Poder Judicial no se basa en el voto popular, sino en su capacidad para actuar como un centinela contra la tiranía de las mayorías. La reforma constitucional en México permite una intervención directa y amplia del poder político en la composición del Poder Judicial", advirtió.

Perfiles de mujeres

De los 64 aspirantes, 33 son mujeres que buscan ocupar alguno de los cinco lugares disponibles para ellas en el máximo tribunal de justicia.

Entre las candidatas a ministras se encuentran mujeres cercanas a diversos partidos, pero principalmente a Morena y al ministro en retiro Arturo Zaldívar. No obstante, también hay contendientes con más de 10 años de trayectoria en el Poder Judicial.

Entre las candidatas afines a Morena figura Lenia Batres Guadarrama, quien es parte de una de las familias más cercanas a Andrés Manuel López Obrador. El hermano de la candidata, Martí Batres, es el actual director del ISSSTE.

En 2023, el entonces mandatario López Obrador eligió a Lenia Batres como ministra, después de que no se alcanzó un acuerdo en el Congreso. Desde que asumió como ministra impulsó sin reparos la reforma al Poder Judicial y comenzó a promocionarse.

Lenia Batres Guadarrama es una de las tres ministras que busca mantenerse en la Corte. (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

También se encuentra Yasmín Esquivel, quien al igual que Lenia Batres es ministra de la SCJN, por lo que con su candidatura es para continuar en el cargo.

Durante su paso por a Corte, la contendiente vivió un escándalo en 2022 al ser acusada de plagiar su tesis de licenciatura, pues existieron similitudes entre el documento que elaboró para titularse en 1987 y el de Édgar Ulises Báez Gutiérrez, presentada en 1986.

La ministra Yasmín Esquivel basa su campaña en la defensa de lo que llama "la transformación" de México. (Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro.)

Está Loretta Ortiz, quien es otra contendiente cercana a Morena y a López Obrador. Ella fue diputada federal de 2012 a 2015 por el partido guinda y su esposo José Agustín Ortiz Pinchetti fue cercano colaborador del expresidente.

La candidata buscó en dos ocasiones ser ministra de la SCJN, en 2018 y luego en 2019, pero fue hasta 2021 cuando logró que los legisladores de Morena la eligieran y ahora quiere continuar en el cargo.

Loretta Ortiz, cercana a AMLO, se describió en un evento de campaña como "una chulada de ministra". (Artemio Guerra/Cuartoscuro)

Se encuentra María Estela Ríos González, exfuncionaria también cercana a López Obrador; fue su Consejera Jurídica cuando él era jefe de Gobierno de la Ciudad de México de 2000 a 2006, y después ocupó el mismo cargo en la Presidencia.

Es licenciada en Derecho y maestra en Ciencias Políticas por la UNAM; entre los primeros trabajos que tuvo fue como abogada laboral en defensa y asesoría de sindicatos y trabajadores durante 1970 a 1997.

María Estela Ríos fue la "abogada" de AMLO durante más de una década. (Andrea Murcia Monsivais)

Figura también María Paula García Villegas; es magistrada de Circuito e hija de Olga Sánchez Cordero, quien es diputada por Morena y exsecretaria de Gobernación en el gobierno de López Obrador.

Lleva más de 25 años trabajando en el Poder Judicial, donde comenzó como secretaria particular de un ministro en la Suprema Corte. Cuenta dos licenciaturas, una en Derecho por la UNAM y otra en Economía por el ITAM; también tiene el grado de Master of Law por la University of London.

Olga Sánchez Cordero y su hija Paula García Villegas Sánchez Cordero. (Moisés Pablo Nava)

También hay personas cercanas al ministro en retiro Arturo Zaldívar, como Fabiana Estrada Tena y Ana María Ibarra.

Fabiana Estrada Tena fue coordinadora de asesores del exministro, cuando él era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCN). Posteriormente, fue nombrada magistrada de Circuito desde agosto de 2021. Ella es licenciada y maestra en Derecho por la UNAM y por la Escuela de Leyes de la Universidad de Virginia.

Mientras, Ana María Ibarra fue secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia de Arturo Zaldívar cuando él era ministro. Es licenciada en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Otra de las contendientes es Zulema Mosri Gutiérrez , quien lleva 35 años en el servicio público. En 2009 fue diputada local en el Congreso de Sonora, también fue titular de la Unidad de Enlace para el Acceso a la Información en la Cámara de Senadores y, desde hace más de 12 años, es magistrada en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Ella es egresada de la Universidad de Sonora con la licenciatura en Derecho; tiene maestría en Gestión Pública Aplicada por el Tec de Monterrey, y es doctora en Derecho por la UNAM.

Zulema Mosri pugna por una justicia sin vicios ni "moches" que llegue a todos. (Anylú Hinojosa-Peña)

También está como contendiente Marisela Morales Ibáñez, quien comenzó su carrera en la procuración de justicia en 1988. Inició como defensora de oficio y agente del Ministerio Público hasta llegar a encabezar la extinta Procuraduría General de Justicia en el gobierno de Felipe Calderón. Posteriormente, durante el gobierno de Peña Nieto fue la representante del Consulado de México en Milán, Italia.

Estudió Derecho en la UNAM y cuenta con dos maestrías: una en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y otra en Migración, Género, Modelos Familiares y Estrategias de Integración en la Universidad de Pavía, en Italia. Además, tiene doctorado en Política Criminal por el Centro Jurídico Universitario.

Marisela Morales fue titular de la extinta Procuraduría Genral de la República y diplomática. (Moisés Pablo Nava)

En el listado de aspirantes está Margarita Darlene Rojas, quien es abogada por la UNAM y especialista en materia laboral. Ella colaboró en el área jurídica del gobierno de Iztapalapa, cuando Clara Brugada era la titular de dicha alcaldía.

Su esposo es Jesús Valencia Guzmán, quien fue jefe delegacional de Iztapalapa en 2012 y ahora es subsecretario de Bienestar en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Se ha desempeñado en el servicio público durante 22 años y entre los principales cargos que ha tenido es como presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.