Tribunal que investigará a jueces también tiene candidatos cercanos a Morena

Al menos 10 de las 38 personas candidatas que buscan un lugar en el nuevo Tribunal de Disciplina son afines o tienen cercanía con el partido Morena, el expresidente Andrés Manuel López Obrador o el ministro en retiro Arturo Zaldívar.

Entre dichos perfiles figura el ex procurador capitalino y actual miembro del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Bernardo Bátiz; la morenista y ex funcionaria federal, Celia Maya; y el ex secretario ejecutivo de disciplina del CJF, cercano a Zaldívar, Jaime Santana.

La tendencia se repite, pues entre las 64 personas buscan un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay por lo menos 22 que también tienen vínculos con el partido guinda o la llamada Cuarta Transformación.