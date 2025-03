¡Arrancan campañas judiciales!... el reto es interesar a los ciudadanos

En el INE, el organismo organizador del proceso, apuestan por romper la apatía, aunque reconocen que es tarea ardua.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei se ha mostrado optimista. En febrero, en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, aseguró que se espera una participación de 8% a 15% de la Lista Nominal de Electores (LNE). Para marzo, Taddei aumentó la proyección de votos al 20%.

"Vamos a tener una participación correcta, al menos llegando a 20% y quizá hasta rebasándolo”, dijo el 9 de marzo a La Jornada.

El principal problema es que la mayoría de los ciudadanos desconocen la utilidad del Poder Judicial, qué hace, quiénes son candidatos, qué hacen, donde y cómo se debe votar, y por tanto, no le interesa incidir en éste, consideran expertos.

De acuerdo con una encuesta de El Financiero, el 46% de los encuestados dijo conocer "poco o nada" sobre las próximas elecciones para elegir a 881 jueces, ministros y magistrados, y 62% no supo que el primer domingo de junio se realizarán la jornada electoral.

Para Luis Carlos Ugalde, director de la consultora Integralia, uno de los principales problemas es la cantidad de cargos a elegir y alerta que el ejercicio puede producir una elección de voto desinformado pues es imposible conocer y evaluar a cientos de abanderados, lo que desalienta la participación en urnas.

“¿Quién va a conocer a las decenas y decenas de candidatos? es imposible, así que por definición quienes van a definir la elección van a ser las personas movilizadas a quienes se les diga por quién votar”, alerta.

Además, señala, el Poder Judicial no es apto para elegirse con el mismo esquema territorial que los cargos legislativos o de gobierno y esto también confunde mucho a la ciudadanía.

“Es como querer jugar Ajedrez con un tablero de Damas Chinas. ¿Es compatible nuestro sistema electoral, para elegir jueces? No, y ese el origen del problema”, valora el expresidente del INE.

Ejercicios similares

La asistencia a las urnas en las dos consultas ciudadanas organizadas por el INE en 2021 y 2022, hace prever a algunos consejeros electorales que la participación podría ser de entre 8% y 10%.

"Como ésta será una elección en que no podrán participar los partidos políticos, sí hay esas previsiones con base en la participación de la Revocación de Mandato y la Consulta Popular que más o menos fue el número de participación que hubo”, admitió la consejera Rita Bell.

En 2021 la consulta sobre el "Juicio a Expresidentes" tuvo una participación de 7.1% de la lista nominal, es decir, 6.6 millones de ciudadanos mayores de 18 años votaron y 93% de los ciudadanos se abstuvo.

Al año siguiente, a la Consulta de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador acudieron 16.5 millones de electores, es decir, 17.7% de la lista nominal.

Karolina Monika Gilas, profesora del Centro de Estudios Políticos de la UNAM, considera que es una “terrible idea” elegir juzgadores y aunque admite que en encuestas sí se acepta la idea de elegirlos, la complejidad abonará a la apatía.

“¿Quiénes son los que están en las boletas?. No puede haber campañas, no puede haber gasto público, no hay difusión, no sabemos quiénes son, no sabemos para qué cosa se supone que los tendríamos que estar eligiendo y para hacer qué cosas específicamente. Eso definitivamente no incentiva", señala.

Lo que nos muestra tanto la experiencia, como la teoría es que la gente prefiere participar en las elecciones donde están las cosas muy claras” y la elección judicial no es el caso". Karolina Monika Gilas, profesora del Centro de Estudios Políticos de la UNAM.

El plan optimista

De concretarse la expectativa más optimista del 20% de participación del INE —sobre la lista nominal con 97.7 millones de ciudadanos— se calcula que asistirían a votar unos 19.9 millones de personas y otras 79.7 millones se abstendrían.

En el escenario de menor participación con 8%, implicaría que se presentaran a votar 7.9 millones de ciudadanos y dejarían de hacerlo 91.7 millones de mexicanos mayores de 18 años.