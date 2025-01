Aspirantes a cargos judiciales adelantan campañas y ya se promocionan

Paula García Villegas, hija de la exministra Olga Sánchez Cordero, publica desde su cuenta de la red social X cápsulas en las que habla de diversas sentencias.

Si bien la aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó desde noviembre de 2023 con estos videos, en los últimos dos meses incrementó las publicaciones, ya que antes posteaba una grabación cada semana y ahora es uno diario o cada dos días.

Por ley, los aspirantes no deben realizar ningún acto de promoción en esta etapa del proceso, a fin de no incurrir en posibles actos adelantados (de precampaña). De hacerlo, la determinación sobre si sus conductas son irregulares o no, será tarea de las autoridades electorales.

La Reforma Judicial no contempla el periodo de precampañas, aunque es un terreno no regulado. De manera oficial, las campañas inician hasta el domingo 30 de marzo. Es por eso que actividades propagandísticas antes de que existan listas definitivas de candidatos podrían ser consideradas acto anticipado.

La Reforma Judicial estableció que no hay precampañas ni están permitidas las siguientes actividades:

Promoción de aspirantes.

Gastos de para promoverse.

Recaudación de fondos para financiarse.

Obtención de recursos de cualquier origen.

Otro caso es el de Ulises Lara, quien busca ser magistrado de Circuito. En noviembre, la Fiscalía General de la CDMX comenzó a realizar videos en los que aparece el ahora extitular de esa dependencia para explicar las acciones que realizaba en esa institución, entre otros temas.

Estas grabaciones sólo eran publicadas en las redes sociales del aspirante, pero con el logo oficial de la Fiscalía capitalina.

En el @IFP_CDMX de la Fiscalía CDMX formamos servidores públicos con capacitación continua, evaluación por méritos y asensos, con ello garantizamos una justicia eficiente y cercana a la ciudadanía. #Capital21 #FormaciónProfesional pic.twitter.com/bNwP0a2Ssy — Ulises Lara López (@UlisesLaraLopez) December 18, 2024

Otra más es la morenista Celia Maya, quien busca la candidatura para magistrada del Tribunal de Disciplina; ella también inició con capsulas desde su cuenta de Facebook, además de que en diciembre acudió a Guerrero, junto con legisladores de Morena, para explicar en qué consiste la reforma al Poder Judicial.

El 31 de diciembre de 2024, por ejemplo, habló sobre dicha reforma y pidió a los ciudadanos a participar en la elección el junio 2025, pues dijo que este proceso simboliza “un avance a una justicia más participativa” y “es una oportunidad para que los ciudadanos sean los autores en la trasformación de las instituciones”.

También ya promociona su imagen Mario Bracamonte González, quien fue presidente de Morena en Puebla. Él busca ser candidato a ministro de la SCJN. El morenista realiza videos y podcast en Spotify donde da análisis políticos. En estos no solo aparece su imagen, también su nombre con un fondo de color guinda, parecido al de Morena.

Otra aspirante que comenzó a promocionarse es la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien desde julio ha asistido a distintos eventos de Morena para impulsar la Reforma Judicial. Bajo este argumento, ha acudido a diversos estados como San Luis Potosí, Guanajuato, Durango, Zacatecas, Yucatán, Nuevo León, Chiapas, Michoacán y Baja California, en los que ha promocionado su imagen.

La ministra, quien anunció que será candidata para buscar este cargo nuevamente, aseguró que seguirá participando en estos foros para informar por qué era “urgente" una Reforma Judicial.

“He trasmitido esa información en comunidades de nuestro país, no en Harvard ni en Washington. He acudido a comunidades mexicanas para informar, no para burlarme ni para evitar el control de excesos que comete el Poder Judicial ni para buscar respaldo a la falta de control de esos excesos en instancias internacionales. (Hay que) difundir por qué era urgente una Reforma Judicial y en qué consisten los cambios. Por supuesto que seguirá procurando generar la menor cantidad de gastos este poder púbico”, comentó en diciembre.

En este mismo caso están las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, quienes, junto a Morena, han recorrido estados y universidades para hablar a favor de la reforma al Poder Judicial. Ellas han asegurado que participarán en la elección de junio para buscar el mismo cargo que ahora ostentan.

Estas giras comenzaron desde agosto, han recibido desde aplausos hasta reproches. En septiembre, la ministra Loretta Ortiz fue recibida -en Nuevo León- entre gritos y rechiflas por parte de manifestantes que están en contra de la reforma constitucional que establece que juzgadores serán elegidos por voto directo.

Además de sus recorridos por el país, Loretta Ortiz, desde el 29 de noviembre, comenzó a publicar videos y fotografías en sus redes sociales, en los que aparece su imagen, su nombre y textos relacionados con el Poder Judicial.

Además, está Magda Zulema Mosri Gutiérrez, quien busca la candidatura de ministra de la SCJN. Desde junio, la aspirante publicaba videos en las redes sociales en los que explicaba diversos temas, como violencia política de género y el voto. Los hacía cada mes, sin embargo, desde noviembre, los postea a diario.

La también esposa del extitular de la Procuraduría General de la República, Rafael Macedo de la Concha, publica actualmente videos explicando quién es, a qué se dedica y da su opinión sobre la Reforma Judicial.