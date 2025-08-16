EU emite recompensa de 10 mdd por captura de Iván Archivaldo Guzmán

También se le ha identificado como el responsable de coordinar el tráfico de otras sustancias controladas en nombre del Cártel de Sinaloa, incluyendo cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana.

Según las autoriddes, para proteger su organización, Iván Archivaldo comparte la responsabilidad de la seguridad de las operaciones del Cártel de Sinaloa.

En su rol, comanda sicarios armados que perpetran actos violentos para proteger y promover las operaciones del Cártel y sus vastas posesiones. Junto con sus medio hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López, son conocidos como los "Chapitos".

Los cuatro hermanos han sido acusados en varios distritos judiciales a lo largo de los años por graves violaciones a las leyes antidrogas de EU.

Apenas unas semanas atrás, la Corte del Distrito Norte de Illinois programó para el 9 de enero de 2026 la próxima comparecencia de Ovidio Guzmán, en la que, de acuerdo con reportes, se prevé establecer la fecha de su sentencia.