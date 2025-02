INE: Senado tiene hasta fin de mes para cumplir con paridad en elección judicial

Si esa Cámara no responde al emplazamiento, será el Consejo General del INE el que tome “las medidas necesarias”, en el entendido que de que, si el Senado no cumple o no se acuerda en tiempo y forma la postulación paritaria, no habrá posibilidad de reimprimir las papeletas.

El INE realizó dos sesiones, en la primera con nueve votos a favor y dos en contra, uno de éstos de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, modificó la geografía con que se realizarán las elecciones del 1 de junio.

Con ello se impactó la división de los distritos judiciales del Estado de México, Jalisco, Morelos y Tamaulipas, a fin de que hubiera un número electores similar por distrito, al que tienen otras entidades, sin embargo Taddei alertó que con el cambio “antojadizo” se puede generar confusión en las listas nominales, ubicación de casilla, impresión de boletas y logística electoral.

Paridad en la elección judicial

En segunda sesión, se discutieron los criterios que se aplicarán en la definición de candidaturas a jueces, ministros y magistrados, y cómo, en un segundo momento tras la elección, realizará asignaciones para garantizar que haya tantos hombres como mujeres.

En la discusión se rechazó la propuesta de la consejera Dania Ravel para que, si el Senado no entrega listas paritarias después de dos requerimientos, se realizara un sorteo para descartar postulaciones de hombres hasta ajustar las listas a la paridad.

También hubo voto dividido respecto a las asignaciones de mujeres en cargos judiciales, ya realizada la elección.

Las propuestas más polémicas fueron declarar vacante el cargo si el triunfador en un circuito judicial que correspondería a una mujer resulta ganador un varón o bien, asignar a una mujer si ninguna tuvo un voto en un distrito judicial, lo que se consideró “hiperimprobable”.

La consejera Carla Humphrey cuestionó la voluntad de hacer efectiva la paridad, si a la hora de tomar decisiones como esas, para que ésta sea una realidad, no se actúa en consecuencia.

En el pasado se ha alegado que los criterios para obligar a la integración paritaria no existen previo a la elección, o no están a tiempo

“Ahora que lo estamos haciendo, justamente en un momento en el que ni siquiera tenemos los listados de candidaturas y diciéndole al Senado: 'recuerda que se tiene que cumplir con este principio de paridad en las listas que nos tienen que enviar en dos días', pues me parece que es el momento oportuno”.

Además de hacerlo antes de recibir los listados se debe prever qué pasará después de la votación “y a mi juicio, sí estamos obligadas y obligados a cumplir con la asignación paritaria porque eso dice la Constitución y la reforma al Poder Judicial”, advirtió.