Tres jueces cuentan cómo una tómbola definió el futuro de su carrera judicial

"Aún no decido si participaré como candidato"

Desde hace 20 años, Rafael Carlos Quesada trabaja en el Poder Judicial. En ese tiempo ha realizado exámenes y pruebas para acceder a diversos cargos. Ahora es Juez de Distrito en el Décimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en la CDMX, pero también deberá dejar su plaza, ya que este cargo salió en la tómbola del Senado para las elecciones de 2025.

Tampoco ha decidido si participará como candidato para buscar nuevamente el cargo de juez y aclara que primero quiere conocer bien la convocatoria que emitió la Cámara alta sobre la elección de los postulantes.

“Lo he estado meditando mucho. Desde que inicié mi carrera judicial hace 20 años siempre quise ser juez de distrito, no por temas de privilegio ni económico, sino por lo bonito que es impartir justicia, lo bonito que es tener un expediente en tus manos y saber que ese expediente trata de una persona a la que se le va a dar justicia. Siempre tuve claro ser juez de Distrito”, confiesa.

Quesada lleva dos décadas en el Poder Judicial. (Foto: Especial )

Desde que estaba en la preparatoria, Quesada aprendió sobre la labor en el Poder Judicial, por lo que, desde entonces, tenía el sueño de ser juez.

“Me llenaba de orgullo el poder algún día ingresar a esas filas (del Poder Judicial); intente muchas veces, desde la facultad, estar en algún juzgado o tribunal, pero no se daban las oportunidades; hasta que por fin me dieron la oportunidad en agosto de 2004”, detalla.

“Yo sabía que sin capacitación y sin estudios no iba a lograr a ser juez de distrito y es lo que mucho se lamenta ahorita (…) y ver cómo se debarata todo esto, que ya no se trata de capacidad”, Rafael Quesada, juez de Distrito.

Sabía que para llegar a ese cargo tenía que prepararse o no lo lograría, ahora lamenta que la carrera judicial “se desbarate” con las reformas recién aprobadas y por requisitos como presentar cinco cartas de vecinos que respalden su idoneidad para el cargo.

“Yo sabía que sin capacitación y sin estudios no iba a lograr ser juez de Distrito. Además, esta carrera judicial me permitió ver lo que es la independencia judicial. La independencia es un derecho para las partes y no para los jueces y ver ahorita cómo se está desbaratando ahorita en el país, que ya no se trata de capacidad, sino cinco cartitas de recomendación que les puedan dar sus vecinos, es muy lamentable”, menciona.

Ha tenido diversos cargos que le han implicado vivir en cinco estados del país, lo que le ha ocasionado conflictos con su familia; sin embargo, él señala que es parte del compromiso que tiene con este Poder de la Unión.

“El compromiso que uno tiene con el Poder Judicial es que en cualquier momento te pueden cambiar por necesidades del servicio. En el Poder Judicial hay a veces ciertas personas que se detecta que tiene más rapidez para sacar más asuntos, y si hay estados donde hay más productividad, pues te pueden cambiar”, explica.

Tras 20 años de experiencia en el PJF, el juez aprendió que “la justicia tiene colores”, pues se ve a la persona y no al papel; además, asegura que nunca vio un acto de corrupción y que “no se pide un solo peso por hacer bien nuestro trabajo”.

Ahora tendrá que dejar su cargo como juez, pues su plaza la ocupará quien obtenga más votos, no la persona con más méritos, trayectoria o preparación.