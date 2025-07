Defensoras migrantes piden intervención de Sheinbaum por mexicano grave en EU

A través de una carta pública, dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, las activistas solicitaron apoyo a las autoridades nacionales para que el joven reciba atención médica y reciba apoyo para el trámite de la Visa U, que se otorga a víctimas de crímenes en Estados Unidos.

“Solicitamos su valiosa intervención para que el gobierno que usted dignamente encabeza pueda intervenir directamente a favor de nuestro hermano indígena migrante Jacobo Hernandez Rubio”, señala la misiva que leyeron en una rueda de prensa.

Originario de El Naranjal, una localidad del municipio de Xilitla en San Luis Potosí, Jacobo migró a Estados Unidos en abril de 2024 con una visa H-2A para trabajar en la recolección de pepino. El permiso venció en agosto pasado, por lo que su situación migratoria actual es irregular.

Gerbacio, el hermano mayor de Jacobo, solicitó un permiso humanitario para viajar a Estados Unidos y cuidar al joven. Acaba de recibir una extensión de su visado, que expiraba el 11 de julio. Pero queda pendiente la aprobación de la visa U de Jacobo.

“Aquí las cosas están muy difíciles, hay mucha persecución”, dice Gerbacio, en referencia a Florida, un estado republicano que ha endurecido sus políticas migratorias e implementado crueles redadas para deportar a personas extranjeras. Ahorita tenemos miedo que en dado momento nos regresen para México y así como está mi hermano”, agrega.

Tras el asalto, Jacobo fue atendido en el hospital UF Health de Jacksonville, de donde lo enviaron al Hospital Jackson Memorial de Miami para ingresar a la lista de trasplantes.

En un primer momento, el trasladado no se concretaba debido a que su póliza de seguro médico no cubría ese servicio. El Consulado mexicano de Orlando le ofrecía un traslado en coche particular. Finalmente, Gerbacio logró que las autoridades cubrieran el traslado en una ambulancia el pasado 23 de junio.

El problema es que Jacobo no llegó al hospital, sino a una habitación de hotel que el consulado se comprometió a pagar por un mes. Sin embargo, afirma el hermano, las autoridades consulares dejaron de cubrir los costos.