Las claves del caso Segalmex: montos, desfalcos, denuncias y actores

A esto se suma que en febrero de 2022, en la fiscalización de la Cuenta Pública de 2020, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Segalmex— por primeras vez— encabezó las irregularidades detectadas, que ascendían en ese entonces a 8,636 millones de pesos.

Estas irregularidades correspondieron a la adquisición y pagos sin soporte documental de maíz, frijol, canasta básica, leche y subsidios de arroz, trigo y maíz; pagos que excedieron el tonelaje o precio de garantía establecidos para maíz y frijol; pagos sin acreditar la prestación del servicio de subcontratación de personal (outsourcing) y recepción de pesticidas; pagos fuera de la vigencia del contrato de servicios de flete; faltantes de maíz y frijol en inventarios y salidas de efectivo no identificadas con su concepto.

Ante ello, López Obrador reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) había emprendido una serie de investigaciones por malos manejos de funcionarios de Segalmex, supuestamente desde antes de que la ASF presentará su informe.

Dos meses después, en abril de 2022, la FGR informó que Gavira Sagreste —quien había renunciado a su cargo en Segalmex en 2021—, fue vinculado a proceso al ser señalado de comprar títulos bursátiles con recursos de este organismo agrícola.

Tras ventilarse que la FGR ya indagaba los presuntos actos de corrupción y la vinculación a proceso de unos de sus exfuncionarios, López Obrador relevó a Ignacio Ovalle Fernández de la dirección general del organismo y en su lugar designó a Leonel Cota Montaño, exgobernador de Baja California.

El secretario de Gobernación se reunió con los nuevos titulares. (Foto: Segob)

Así, las investigaciones sobre este caso continuaron y en junio de 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detalló que la FGR tenía un total de 15 carpetas de investigación abiertas por presuntos delitos que ocasionaron un daño patrimonial a Segalmex durante los primeros dos años de operación del organismo. Mientras que al interior de la SFP estaban abiertos otros 17 expedientes de investigación. Para agosto, sumaban ya 38 denuncias presentadas ante la FGR.

Para noviembre de 2022, la SFP aseguró que las empresas relacionadas con las irregularidades en Segalmex comenzaron a devolver los montos de recursos involucrados. A la par, las denuncias por presuntas actos de corrupción aumentaron en los meses siguientes, pues para agosto de 2022, la SFP reveló que había ya 38 carpetas de investigación abiertas por los delitos de uso ilícito de facultades y atribuciones que ocasionaron presuntos daños de alrededor de 9,500 millones de pesos.

Luego se aclaró que era menor la cantidad de daños al erario.

No habrá impunidad, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que habrá sanciones en el caso de corrupción en Segalmex, pues su política es de cero impunidad.

“Dijimos cero corrupción, cero impunidad y no queremos dejar ningún pendiente. Nuestros adversarios están atentos a querer mancharnos, buscan manchar nuestro gobierno y tenemos que actuar de manera escrupulosa porque no somos iguales, ya no es el tiempo de la corrupción, eso se terminó. Ni corrupción ni impunidad”, afirmó.

Hace unos días el presidente reconoció que la corrupción en Segalmex era la única “manchita” que se llevaría su gobierno.