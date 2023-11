Arturo Zaldívar: el ministro tiktoker, católico y feminista

El ministro feminista

Zaldívar se ha declarado aliado del movimiento feminista y del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sobre de eso van varios de los videos que más ha hecho en TikTok. El más celebrado, en donde se declara fan de la cantante estadounidense Taylor Switf y escucha la canción “The Man”. que habla de los dobles estándares entre hombres y mujeres. El resultado: 1.9 millones de vistas y más de 359,000 corazones.

Pero su discurso feminista lo ha llevado a foros públicos y acciones como la de implementar un programa de defensores públicos para ayudar a las mujeres que están en prisión sin sentencia por falta de un abogado que lleve sus casos. El 11 de mayo el ministro llegó a Santa Martha Acatitla para dialogar con un grupo de mujeres recluidas. El hecho no tuvo precedente y hubo quien criticó el “protagonismo” del ministro.

Arturo Zaldívar visitó las instalaciones de Santa Martha Acatitla para reunirse con algunas mujeres recluidas. (Foto: Jimena Zavala.)

“¿Que soy protagónico? Pues hago mi trabajo (...) les molesta que en redes sociales me trate de acercar a la sociedad y a las personas más jóvenes, les molesta que haya ido a Santa Martha y que haya visto a las mujeres y que las estemos defendiendo”, les contestó el ministro con otro TikTok.

Zaldívar ha impulsado la paridad de género y la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y hoy 40% de los cargos de titulares de juzgado de Distrito están bajo la responsabilidad de mujeres.

También se ha declarado cercano a los jóvenes, por lo que, asegura, se ha aventurado a usar la redes sociales para explicarles más de las sentencias de la Corte y conectar con ellos.

“Dialogar en forma creativa y dinámica con los jóvenes no es una trivialidad. Escucharlos y hacerles saber que sus derechos importan nunca es banal. Es una responsabilidad pública y un compromiso de justicia. Para esto estoy en Tik Tok”, ha referido Zaldívar cuando le han preguntado por sus videos.

Pero para el politólogo Fernando Dworak su intención iba más allá.

“El saber comunicar temas como la SCJN debe tener otro tipo de chiste. No es que no deba usar TikTok, pero tampoco abusar de él. Debe haber una forma no tanto de posicionar a una persona cool, sino de hacer cool los temas”, advertía.