Estos problemas han ocurrido en el sexenio de AMLO con los libros de texto

Retiran libros

Pese al amparo concedido a la UNPF en mayo de 2023, la SEP y la Conaliteg iniciaron la distribución de libros de texto en julio.

La resolución judicial obligaba a las dependencias a comprobar que el rediseño de los ejemplares siguió el procedimiento legal y les exigía someterlos a consulta de expertos y gobiernos estatales antes de distribuirlos.

Sin embargo, las dos dependencias se negaron a proporcionar copias de los ejemplares, por lo que la jueza resolvió el 29 de junio que había desacato y el 31 de julio dio 24 horas para acatar la suspensión definitiva.

La SEP informó que ha cumplido con los requerimientos judiciales y que no había sido notificada oficialmente, pero que atendería la solicitud cuando la reciba.

En algunos estados, como Guanajuato y Morelos, las autoridades educativas anunciaron que almacenarían los nuevos libros hasta que la SEP concluya el proceso legal. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que los libros no se guardarán.

"No se van a retirar. No hay motivo o razón para retirarlos o para embodegarlos. Estamos hablando de millones de ejemplares. No, en todos lados se van a distribuir", declaró.