Tras covid, México tardará 60 años en alcanzar educación de países desarrollados

Acciones de la SEP, en el papel

Para atender la crisis educativa, a la fecha la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha presentado 188 acciones, pero se han quedado en el papel porque no hay apoyo político para aplicarlas, afirmó Fernando Ruiz, director de Investigación en Mexicanos Primero.

De esas propuestas, 16% busca contener el abandono escolar y 10% recuperar los aprendizajes perdidos.

“El problema no ha sido el número ni su relevancia, sino que no son tomadas en serio por las propias autoridades educativas. Resolver la crisis no es prioritario para la SEP. Doy un ejemplo, la ampliación del horario escolar está contemplado como acción indispensable para la recuperación de aprendizajes y este gobierno se las ingenia para no asignarle recursos suficientes”, señaló.

A tres años del cierre de escuelas por la pandemia de COVID-19, las y los estudiantes viven una #crisiseducativa sin precedentes. Para saber más, lee nuestro comunicado o ve nuestra conferencia de prensa en Facebook: https://t.co/Ys7pWz1jJZ pic.twitter.com/gz7d7lP35e — Mexicanos Primero (@Mexicanos1o) March 22, 2023

La atención a la crisis educativa no está presente en el discurso oficial de las autoridades y tampoco hay rendición de cuentas sobre el avance, la implementación o el rezago de estas acciones, agregó.

“Le pedimos a la SEP que ya no le dé más vuelta a los problemas y focalice sus energías en recuperar a las niñas, niños y jóvenes ausentes y los que están en riesgo de hacerlo”, demandó.

Katia Carranza, investigadora de Mexicanos Primero, indicó que el Gobierno federal “se ha centrado en generar controversia por los contenidos de los libros de texto gratuito y en tratar de implementar un nuevo marco curricular en el momento más inoportuno”.

Además, los recursos educativos se destinan principalmente a los programas de becas y La Escuela es Nuestra, pese a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que operan con irregularidades y falta de transparencia.