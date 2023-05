La relación entre "Va por México" y Movimiento Ciudadano rumbo al 2024

Según los resultados de las elecciones federales más recientes, las de 2021, la votación válida emitida (ya sin votos nulos o de candidatos no registrados), el bloque de los tres partidos de Va Por México suma 40.63% de la votación de los electores.

Pero el bloque de Morena y sus dos aliados suman 44.31% de los votos. En medio de los dos está Movimiento Ciudadano con 7.27% de los votos.

A fines de este año iniciará el proceso electoral federal 2024, por lo que la relación ha transitado de la convocatoria al diálogo, a las advertencias y críticas.

Este fin de semana se dio un nuevo episodio de este enfrentamiento, pues el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, acusó a MC de ser responsable de que las leyes secundarias –como el "Plan B" de reforma electoral– fueran aprobadas en la Cámara de Diputados.

En Jalisco, donde gobierna Enrique Alfaro, de MC, el panista dio una conferencia de prensa este sábado 13 de mayo, en la que volvió a pedir al partido naranja definirse para ir juntos en 2024.

“Va por México quiere construir el mayor frente posible rumbo al 2024, pero que no sean soberbios, que piensen en México antes de pensar en el interés de tener más votos como partido”, dijo.

Además, lanzó una crítica a la supuesta ambigüedad naranja: “Aquí nos dicen que quieren ir con nosotros (contra Morena), pero allá no. Nosotros no aceptamos que el partido de MC tenga acuerdos en lo obscurito con Palacio Nacional y que acá se digan opositores y allá sean aliados, o se es oposición o no se es”.

La respuesta de MC provino de Juan Zavala, secretario de Acuerdos de MC, quien deslindó a su partido de que la oposición no haya alcanzado mayoría simple para frenar las reformas impulsadas por el presidente López Obrador.

"Hoy estuvo @MarkoCortes en Jalisco para criticar a @MovCiudadanoMX Lo que omite es que ellos avalaron la prisión sin juicio; tenían una alianza para debilitar el Tribunal y se alían con quienes avalan la militarización. Los culpables de sus resultados son ellos. Nadie más", escribió en Twitter.

El dirigente nacional emecista, Dante Delgado, no respondió al panismo esta vez. Pero desde 2022 ha descartado aliase con Va por México.

En su estado natal Veracruz, Delgado advirtió que MC sigue firme en la decisión de ir solo en 2024 y ganar la presidencia.

“¿Por qué quieren invitar a Movimiento Ciudadano a que se suba al Titanic? Quieren que estemos tocando violines antes de que se termine de hundir”, dijo en Puebla el 17 de octubre pasado, en conferencia de prensa, mientras que el pasado 20 de abril el partido insistió en Twitter: “La alianza PRI, PAN y PRD pasó de pedir el voto útil a convertirse en la oposición inútil, y en Movimiento Ciudadano no vamos a sumarnos a quienes representan el pasado”.

El tema saltó en Jalisco este fin de semana, pues el 9 de mayo el exdirigente de la Confederación Patronal (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walter –quien empuja una alianza opositora y se presenta como aspirante a encabezarla– dijo en el Foro Plural Jalisco que MC debe sumarse.

“Representa seis puntos y en una elección cerrada el 1% vale mucho y 6% vale todo. Es difícil hacer un pronóstico de qué va a ocurrir, lo que sí puedo decirles y tengo muchos amigos y nunca los oculto y les puedo decir con la mayor convicción que en todas partes de esos activos que tienen en MC hay la convicción de que tienen que llegar a la alianza".