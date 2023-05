PAN a MC: No sean soberbios, súmense a la coalición Va por México en el 2024

Lo anterior, dijo, “debido a que ellos privilegiaron el interés de su partido y no el interés del país, hoy no tenemos mayoría simple en la Cámara de Diputados, nosotros no aceptamos que el partido de MC tenga acuerdos en lo oscurito con Palacio Nacional y que acá se digan opositores, pero allá son aliados”.

Juan Zavala, secretario de Acuerdos de MC, aclaró que son los panistas los responsables de sus resultados, dado que avalaron la prisión “sin juicio” y habían integrado una alianza para debilitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación(TEPJF).

“Hoy estuvo @MarkoCortes en Jalisco para criticar a @MovCiudadanoMX Lo que omite es que ellos avalaron la prisión sin juicio; tenían una alianza para debilitar el Tribunal y se alían con quienes avalan la militarización. Los culpables de sus resultados son ellos. Nadie más”, tuiteó.