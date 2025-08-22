Marina asegura más de 900 kilos de cocaína en costas de Acapulco

"Esta acción se realizó durante recorridos de patrullaje de vigilancia marítima y aérea para mantener el Estado de derecho en la mar, en los que participaron embarcaciones y unidades aéreas de la Armada de México", precisó el gabinete.

"Las cuales avistaron 30 bultos tipo costalillas, por lo que se procedió a una inspección, donde se aseguraron los paquetes que estaban envueltos en plástico negro con la carga ilícita".

Resultado de las acciones de vigilancia marítima que realiza personal de @SEMAR_mx, en las costas de Guerrero se aseguraron 900 kilos de cocaína.

Con este decomiso suman más de 46 toneladas de cocaína aseguradas en alta mar en la presente administración. pic.twitter.com/tqjd1tY5Lv — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 22, 2025

Los paquetes asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, con el fin de integrar la carpeta de investigación del caso y realizar las indagatorias correspondientes.

El gabinete destacó que, con este aseguramiento suman más de 46 toneladas de cocaína asegurada en la mar en lo que va de la presente administración.

"Con esta acción se evitó que alrededor de 1,800 millones de dosis llegaran a manos de jóvenes, además esto representa una afectación económica de 210,979,687,500 pesos. Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que se realizan en aguas nacionales para inhibir la comisión de delitos con el fin de garantizar y mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas", añadió.

En la operación marítima participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada México en funciones de Guardia Costera, así como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).