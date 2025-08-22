Cómo las organizaciones son pieza clave en la vida de niños con cáncer ante desabasto de medicamentos

La mamá de Amanda resalta que la organización Aquí Nadie se Rinde (ANSeR), que cada año respalda a 712 familias, le brinda ayuda desde hace 10 años y ha sido clave para que su hija siga luchando por sus sueños, tendiéndole la mano no solo al garantizar su tratamiento, sino también para impulsar su independencia económica.

Amanda tiene actualmente 17 años y es un ejemplo como superviviente al cáncer y de emprendimiento de nogocios. (Foto: Tomada de Facebook/ La tiendita de Amis)

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, cada año se registran cerca de 2,000 nuevos casos de cáncer en menores de 18 años, aunque organizaciones de la sociedad civil (OSC) estiman una incidencia anual de 5,000 a 7,000 nuevos casos.

En México, el cáncer es la segunda causa de muerte en menores de entre 0 y 18 años, solo precedido por los accidentes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En mayo de 2025, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que actualmente se tiene una sobrevida de 52%, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima tiene una sobrevida a 5 años superior a 70%.

El tipo más común en pacientes pediátricos es la Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) que, en su mayoría, afecta a pacientes de entre cinco y seis años. Este tipo de cáncer es curable en más del 80% de los casos, cuando el menor recibe el tratamiento adecuado y de manera oportuna.

Las niñas, los niños y los adolescentes que superan esta enfermedad pueden enfrentar retos al reintegrarse a sus actividades escolares, sociales y familiares. Además, es esencial que, a lo largo de su vida, permanezcan bajo control y vigilancia médica, ya que los tratamientos pueden dejar secuelas en algún órgano o sitio del cuerpo.

Desde 2019, el papel de las organizaciones ha cobrado mayor relevancia frente a los retos del sistema de salud y el desabasto de medicamentos. Padres de niños con cáncer emprendieron una serie de protestas para demandar al gobierno federal, entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el abasto de quimioterapias en hospitales públicos.

El pasado mes de julio, el Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer, encabezado por Israel Rivas, reveló que el desabasto ha provocado el fallecimiento de entre 4,000 y 5,000 niñas, niños y adolescentes con cáncer.

Rivas informó además que desde 2018 se estima que el desabasto de medicamentos oncológicos para niños supera consistentemente el 60% anual en hospitales públicos. “Solo en 2023, la escasez de fármacos vitales como la L-Asparaginasa y la Vincristina alcanzó picos del 85% en algunas instituciones, dejando a miles de menores sin tratamiento”, apuntó en un mensaje a través de X.

COMUNICADO DE PRENSA URGENTE: ¡ALTO A LA MATANZA SILENCIOSA EN EL SECTOR SALUD!



PARA DIFUSIÓN INMEDIATA



Ciudad de México, a 28 de julio de 2025



A los Medios de Comunicación Nacionales e Internacionales.



A la Sociedad Civil, hoy más que nunca, cómplice de nuestra indignación.… pic.twitter.com/1dK0vvMSv5 — Isarel Rivas Bastida (@israelrivas_bas) July 29, 2025

El pasado 1 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se ha comprado el 96% de los medicamentos y que hay abasto de oncológicos. No obstante, la mandataria federal reconoció que hay tres medicamentos que presentaban problemas en su suministro.

En ese panorama, las organizaciones se han consolidado como un pilar fundamental para que niñas, niños y adolescentes con cáncer accedan a sus tratamientos y encuentren nuevas oportunidades de vida y en brindar acompañamiento médico, psicológico, educativo y social a miles de familias.

ANSeR, Con Causa y Casa de la Amistad son ejemplos del papel que tienen las OSC en la lucha contra esta enfermedad.