A un año del asesinato de Carlos Manzo: bajan los homicidios en Uruapan, pero se disparan los robos y otros delitos

Esa entidad es disputada por organizaciones criminales como: el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, Cárteles Unidos, Los Blancos de Troya, Pueblos Unidos, Cártel de Los Reyes y Los Caballeros Templarios.
Además de afectar la tranquilidad a los michoacanos, la violencia tiene afectaciones económicas. De acuerdo con el INEGI , en 2025, el costo económico de la actividad delictiva fue de 11,000 millones de pesos, un promedio de 8,416 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.
Elecciones, una posibilidad de viraje
Michoacán es una de las 17 entidades que el próximo año renovará su gobernador, lo que abre la posibilidad para que el nuevo gobierno implemente una estrategia que permita poco a poco ir pacificando al estado.
Pero para ello, se debe cuidar que el crimen organizado no intervenga en las elecciones y así combatir la gobernanza criminal.
El crimen organizado controla los territorios locales, mientras no se evite ese proceso de captura desde el proceso electoral, va a ser muy complicado que el Estado y la federación recupere los territorios”
Armando Vargas, coordinador de Seguridad en México Evalúa.
Rumbo a la renovación de la gubernatura, el Movimiento Independiente del Sombrero, que hoy encabeza Grecia Quiroz , se ha mencionado como posible contendiente en las elecciones de 2027, sin embargo, enfrenta restricciones legales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que limitó a las candidaturas independientes operar como un bloque o coalición electoral.
Guerrero Baena considera que como movimiento no tienen posibilidades de ganar la gubernatura.
“El movimiento del sombrero muchos han querido ver una cierta emancipación, otros lo vemos como algo coyuntural sin un proyecto serio de administración pública, sin un proyecto serio que abarque temas de seguridad, temas de justicia”, comenta.