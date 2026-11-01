A un año del asesinato de Carlos Manzo: bajan los homicidios en Uruapan, pero se disparan los robos y otros delitos

“No podemos ni debemos acostumbrarnos a la violencia, mucho menos a la pérdida de vidas humanas”, dijo Quiroz al solicitar que se refuercen los trabajos de seguridad y la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

¿Qué ha pasado en Uruapan a un año del asesinato de Carlos Manzo?

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, delitos como homicidio doloso muestran una reducción de hasta 50%, pero otros tienen incrementos de hasta 200%.

“Menos homicidios no significa menos poder criminal. Esta disminución de homicidios puede representar vidas salvadas, pero también hay que considerar el subregistro de delitos”, comenta Alberto Guerrero, especialista en seguridad.



En septiembre de 2025, antes del homicidio de Manzo, en ese municipio se registraron 18 homicidios dolosos, y septiembre de 2026 (última cifra disponible) reportó nueve muertes violentas, lo que implicaría un descenso de 50%.

Sin embargo, en el delito de homicidio culposo (no intencional) la cifra se habría elevado de dos a seis, lo que implicaría un incremento de 200%.

Otro delito que también muestra un ascenso es el robo a casa habitación al pasar de cuatro a ocho eventos entre septiembre del año pasado y el mismo mes de 2026. También subió el robo a negocio que pasó de 11 a 17.





Plan Michoacán, el cuarto proyecto federal que no logra la pacificación

Desde 2005, Michoacán enfrenta una espiral de violencia que ha dejado más de 28,000 muertes.

Desde el gobierno de Felipe Calderón, todos los presidentes han anunciado un plan para pacificar la entidad sin lograr resultados.