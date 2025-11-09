Gobierno de Sheinbaum invertirá 57,000 mdp en Plan Michoacan

Sheinbaum afirmó que la estrategia de seguridad para Michoacán será evaluada cada 15 días y presentará un informe de avances cada mes en su conferencia matutina.

La presidenta afirmó que no se recortarán recursos de programas sociales, sino que se usarán ahorros.

La mandataria se pronunció por el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan que fue atacado a tiros durante un evento por el Día de Muertos el pasado 1 de noviembre, pese a tener asignados a elementos de la Guardia Nacional para su protección.

“Hemos visto dolor e indignación por el cobarde asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo; compartimos el sentimiento. Su cobarde homicidio le duele, no solo a su familia y a su comunidad, sino a todo Michoacán y al país.

A todas y todos los michoacanos les decimos: no están solos, su presidenta y todo el Gobierno de México los respalda”, afirmó Sheinbaum.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que no quedará impune el asesinato del edil.

"No habrá impunidad. Quienes generan violencia, quienes cometen delitos, quienes dañan a las familias michoacanas y al pueblo de México serán investigados, detenidos y llevados ante la ley", afirmó.

Autoridad visitará Uruapan esta semana

El secretario de Seguridad federal adelantó que visitará Uruapan junto al gabinete de seguridad.

"A petición de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, esta misma semana visitaremos Uruapan", dijo.

El gabinete acudirá a varios municipios de Michoacán y tendrá reuniones con productores de limón, aguacate y otros cultivos para garantizar su seguridad y proteger sus actividades económicas.