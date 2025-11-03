Así es Uruapan, el municipio aguacatero donde Carlos Manzo era alcalde: población y dónde queda

¿Dónde se localiza Uruapan?

Es uno de los 113 municipios del estado michoacano. Se fundó en el siglo XVI por frailes franciscanos. Limita al norte con el municipio de Charapan, Paracho y Nahuatzen; al este con el municipio de Tingambato, Ziracuaretino y Taretan; al sureste con el Nuevo Urecho, al sur con Gabriel Zamora y Parácuaro y al oeste con Nuevo Parangaricutiro, Peribán, Tancítaro y Los Reyes.

De acuerdo con datos del XIV Censo de Población y Vivienda del Inegi de 2020, tiene una población de 356 786 habitantes, de los cuales 172 310 son hombres y 184 476 son mujeres.

Localización del municipio de Uruapan, Michoacán. (Foto: Captura de pantalla de Google Maps)

En la página oficial del municipio de Uruapan se destaca el turismo religioso, cultural,natural y gastronómico al que pueden acceder los visitantes. Además, se invita a degustar la comida típica conformada por corundas, uchepos, carnitas y café producido en la región.

"La mejor época es durante la primavera y el otoño, cuando el clima es más agradable. Además, fechas como la Noche de Muertos y la Feria del Aguacate ofrecen experiencias culturales únicas", destaca.

Municipio aguacatero

En “La formación histórica del sistema de innovación de la industria del aguacate en Michoacán”, investigación hecha por María de la Luz Martín Carbajal, se detalla que el bloqueo se realizó porque en 1911 comenzó a plantarse en California, Estados Unidos, tras la importación del fruto hecha por el horticultor Carl Schmidt. Sin embargo, tres años después, en 1914 y bajo el pretexto de evitar plagas en los cultivos estadounidenses, se prohibió la importación del también llamado “oro verde”.

En la década de los 90, productores de aguacate de Uruapan y Michoacán lograron romper el bloqueo histórico que duró 83 años tras sostener diálogos con el gobierno de Estados Unidos.

En 1997 se autorizó la entrada del aguacate mexicano al mercado estadounidense. Actualmente, más del 80% del aguacate consumido en Estados Unidos proviene de Michoacán, y una gran parte de esa producción se gestó en Uruapan y sus alrededores.

En 2021, las exportaciones mexicanas de este fruto superaron los 3,000 millones de dólares. El boom de la producción de aguacate también desencadenó las extorsiones por parte de grupos criminales que operan en la entidad y extorsionan a los productores; algo que persiste actualmente.

Percepción de inseguridad

En el tercer trimestre de 2025, Uruapan se mantenía entre las 10 ciudades con mayor percepción de inseguridad con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU).

Uruapan ocupa el tercer lugar de las ciudades que perciben más inseguras para vivir, de acuerdo a lo que expresaron personas mayores de 18 años. La lista queda de la siguiente manera:

Villahermosa, Tabasco: 90.6%

Culiacán Rosales, Sinaloa: 89.7%

Fresnillo, Zacatecas: 89.5%

Uruapan, Michoacán: 88.7%

Irapuato, Guanajuato: 88.4%

Chimalhuacán, Estado de México: 86.1%

Comunidades con autogobierno en Michoacán

Dentro de las características del municipio es que cuenta con dos comunidades con autogobierno, lo que significa que cuentan con la capacidad de tomar decisiones y gestionar sus propios asuntos internos de manera autónoma, sin interferencia externa.

La Comunidad de Angahuan se caracteriza por su vegetación nativa de pinos y encinos, aunque estos han sido en gran parte sustituidos por huertas de aguacate. Se sitúa en la ruta que lleva al Volcán Paricutín y a las ruinas del antiguo pueblo de San Juan.

También cuenta con el paraje conocido como el Calvario, un sitio sagrado donde se llevan a cabo ceremonias y rituales importantes para la comunidad.

Nuevo Zirosto es una comunidad con sitios sagrados, como ciertas áreas del bosque y montículos de tierra. Entre sus principales actividades económicas se encuentran la agricultura, el cultivo de aguacates en pequeñas huertas familiares y el comercio, detalla la página oficial del gobierno estatal.