Sheinbaum anuncia Plan Michoacán por la Paz y Justicia, tras asesinato de Carlos Manzo

Tras el asesinato del alcalde de Uruapán, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el Plan Michoacán por la Paz y Justicia, una estrategia de seguridad para la entidad que, dijo, no se sostendrá "con guerras" sino con justicia, desarrollo y respeto.

"Nosotros no hacemos uso político del sufrimiento, nosotros actuamos con responsabilidad, con justicia y con respeto a la gente. Por eso anuncio el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que parte de una convicción profunda, que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida. La paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas , con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra", informó.

En su conferencia matutina, la presidenta explicó que se buscará que el plan se nutra con diferentes voces y se presente una propuesta en los próximos días.

"Presentemos con acciones concretas, con seguridad, justicia, medio ambiente, educación, cultura, deporte", informó.