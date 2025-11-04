Publicidad

presidencia

Sheinbaum anuncia Plan Michoacán por la Paz y Justicia, tras asesinato de Carlos Manzo

La presidenta informó que desde este martes se reunirá con su gabinete para que le presenten propuestas en materia de seguridad, desarrollo económico y educación.
mar 04 noviembre 2025 08:09 AM
Mañanera Presidenta Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que a más tardar la próxima semana se tendrá completo el contenido del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. (Foto: Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro.)

Tras el asesinato del alcalde de Uruapán, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el Plan Michoacán por la Paz y Justicia, una estrategia de seguridad para la entidad que, dijo, no se sostendrá "con guerras" sino con justicia, desarrollo y respeto.

"Nosotros no hacemos uso político del sufrimiento, nosotros actuamos con responsabilidad, con justicia y con respeto a la gente. Por eso anuncio el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que parte de una convicción profunda, que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida. La paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas , con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra", informó.

En su conferencia matutina, la presidenta explicó que se buscará que el plan se nutra con diferentes voces y se presente una propuesta en los próximos días.

"Presentemos con acciones concretas, con seguridad, justicia, medio ambiente, educación, cultura, deporte", informó.

La presidenta explicó que el Plan estará confirmado por tres ejes: seguridad y justicia; desarrollo económico con justicia y educación y cultura para la paz.

Adelantó que en el primer eje se se propone incluir puntos como:

-Fortalecimiento de la presencia de las Fuerzas Armadas, no solamente de la Guardia Nacional.

-Fortalecimiento de la Fiscalía Estatal.

-Oficina de la presidencia de la República en diferentes municipios de Michoacán.

-Mesas de seguridad en Michoacán cada 15 días.

-Alerta para los presidentes municipales

En materia de desarrollo económico se prevé

-Garantía de seguridad social y salarios dignos a jornaleros agrícolas y trabajadores de la agricultura de exportación.

-Inversión en infraestructura rural.

-Convenios con el sector productivo para el desarrollo de más polos de bienestar.

En educación y cultura para la Paz se propone:

-Programa de escuelas de paz.

-Escuelas de cultura.

-Programas de reinserción y atención de víctimas.

Michoacán nunca se ha rendido y nosotros tampoco. Michoacán tiene un pueblo valiente, trabajador, con un corazón enorme, que ha sabido levantarse una y otra vez y además no están solos, vamos a recuperar la tranquilidad"
presidenta Claudia Sheinbaum

Sheinbaum informó que a partir de este martes se reunirá con el gabinete de seguridad para que le hagan propuestas para atender Michoacán.

