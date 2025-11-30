Plan Michoacán deja más de 900 detenidos y 23 toneladas de droga aseguradas

“Se han desplegado equipos especializados en investigación e inteligencia, que cuentan con recursos tecnológicos para dar seguimiento a objetivos prioritarios y combatir el delitos de extorsión, así como otros delitos de alto impacto”, sostuvo García Harfuch.

Afirmó que se fortaleció la policía local y Fiscalía estatal con equipamiento y capacitación, bajo la coordinación y supervisión del gobierno federal.

Entre los detenidos está Pedro “N”, quien fue identificado como distribuidor de droga, operador logístico, generador de violencia y extorsionador. Durante su detención se le aseguraron armas, cargadores, cartuchos, y equipo de radio comunicación

También dijo que fue capturado Jorge “N”, “El licenciado”, quien fue identificado como uno de los autores intelectuales del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre durante un festival del Día de Muertos.

Otro de los detenidos fue Jaciel Antonio “N”, quien presuntamente reclutaba personas en centros de rehabilitación para incorporarlas a células delictivas.

Según los reportes, Jaciel presuntamente reclutó a dos personas que formaban parte de la célula responsable de la agresión a Carlos Manzo, excalde de Uruapan.

“La seguridad de Michoacán es una prioridad nacional”, enfatizó García Harfuch.

El secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, mencionó que se implementaron diversas acciones de seguridad en el estado, pero se le dio prioridad a Morelia, Uruapan, Zamora y Apatzingan.

“Las acciones que se hicieron para fortalecer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en materia de inteligencia. Se integró un centro coordinador de inteligencia en las instalaciones de la 21 zona militar con sede en Morelia. Eso ha permitido la generación de 19 órdenes técnicas de investigación, dos células tácticas de inteligencia en Morelia y en Apatzigán para generar insumos que permitieran la detención de objetivos generadores de violencia”, explicó.

Detalló que ingenieros militares construirán un cuartel para personas de la Guardia Nacional en Uruapan, además de que entregaron cartuchos y fusiles de la Sedena a la policía municipal.

El titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Sánchez, dijo que ubicaron inmuebles y laboratorios en Jalisco donde se aseguraron, armas, vehículos, drogas y precursores químicos.