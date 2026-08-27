Grecia Quiroz, la heredera del Movimiento del Sombrero que busca arrebatar Michoacán a Morena

Una tragedia colocó a Grecia Quiroz como una figura incómoda en Michoacán y la ubicó como una rival seria y competitiva para disputarse la gubernatura de 4.7 millones de habitantes y del principal exportador de aguacate.
Bajo la bandera del Sombrero, el movimiento que desde Uruapan construyó su esposo Carlos Manzo, Grecia Quiroz figura en las preferencias para gobernador en las elecciones de 2027 en la que el estado renovará su gubernatura.
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Una encuesta del diario El Financiero colocó en julio pasado a la alcaldesa de Uruapan como el segundo perfil con más preferencias para gobernar la tierra del expresidente Lázaro Cárdenas. Con 20% de las preferencias, Grecia Quiroz se colocó por debajo del morenista Raúl Morón (26%), pero por encima del panista Alfonso Martínez (17%).
Una desgracia que la popularizó
Hasta antes del 1 de noviembre de 2025, el conocimiento de Grecia Quiroz era a nivel local. La política de 36 años era conocida por ser presidenta honoraria del DIF Municipal de Uruapan, municipio entonces gobernado por su esposo Carlos Manzo.
En la política ya había intentado incursionar. En las elecciones de 2024 compitió por una diputación local por el distrito 20 de Uruapan Sur, pero no ganó.
La noche del 1 de noviembre su vida personal y actividad política cambió. El asesinato de su esposo durante el Festival de Velas la catapultó como heredera del Movimiento del Sombrero.
Durante el homenaje que se realizó a su esposo afirmó que con el asesinato de Manzo, el Movimiento no terminó.
“Su sombrero no cayó; sigue siendo símbolo de esperanza y dignidad para Uruapan”, dijo.
Días después Quiroz fue electa como la primera mujer en gobernar Uruapan, un municipio asediado por la violencia.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras, Cárteles Unidos, Los Blancos de Troya y Los Caballeros Templarios son identificados como generadores de violencia en su disputa por el control del tráfico de drogas y la extorsión a productores de aguacate y limón.
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La “regionalidad” de Grecia Quiroz llegó al ámbito nacional e internacional. Antes de asumir como presidenta municipal se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y en el extranjero, varios medios internacionales la han entrevistado o le han dado espacio en sus primeras planas.
Su carrera por la gubernatura
A menos de cumplir un año al frente de Uruapan, Grecia Quiroz tiene claro que el Movimiento del Sombrero necesita expandirse y para ello tiene la mira puesta en la gubernatura del estado que por años ha enfrentado inestabilidad política.
En una entrevista con la periodista Adela Micha, confirmó que buscará la gubernatura de Michoacán como candidata independiente.
“No es el momento precisamente de decir, de llamar absolutamente a nada porque estaría incurriendo en un acto anticipado, pero hay muchas posibilidades de que el Movimiento del Sombrero aparezca en la boleta de la próxima elección”, afirmó.
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Pero antes de buscar ganar en las urnas, Grecia Quiroz y el movimiento tienen una batalla legal. El Congreso de Michoacán aprobó una reforma electoral en la que se prohíbe a las candidaturas independientes realizar campañas conjuntas o construir, mediante símbolos, nombres o plataformas comunes, la idea de un bloque o agrupación, lo que obstaculizaría a los integrantes del Movimiento del Sombrero competir con ese nombre y símbolo.
La Suprema de Justicia de la Nación determinó hoy que las candidaturas independientes en Michoacán no podrán hacer campaña en conjunto con otros aspirantes independientes.
A ello se suma otro frente para Grecia Quiroz en la búsqueda de “dar un voto de castigo” en 2027. Aunque hasta hace unas semanas el caso del homicidio de su esposo estaba casi dado por concluido con la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, “R1”, del Cártel Jalisco Nueva Generación, por presuntamente ser autor intelectual, esta semana la Fiscalía General del estado anunció que investigará una posible relación entre la alcaldesa y Samuel García Rivero, uno de los presuntos responsables del asesinato del exalcalde de Uruapan.
El vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez, informó que derivado de la ampliación de la declaración de la exsecretaria particular de Carlos Manzo, Yesenia Méndez Rodríguez, se determinó investigar qué nexo hay entre Grecia Quiroz y García Rivero.
“Ahora que se tiene más información aportada a través de esta ampliación de denuncia, es que podemos llevar a cabo más actos de investigación”, explicó este miércoles.
Lo que había declarado la exsecretaria de Manzo es que García Rivero , quien era director de Protocolo y Relaciones Públicas, llegó al ayuntamiento por recomendación de Grecia Quiroz.
Desde su cargo García Rivero tuvo acceso a información sobre las actividades de Carlos Manzo y que pudo haber proporcionado detalles sobre las actividades del alcalde a integrantes del CJNG el día de su homicidio.
En respuesta, Grecia Quiroz cuestionó por qué hasta nueve meses después del homicidio de su esposo se dio esta información.
“¿Por qué después de nueve meses se le ocurrió o se le despertó la imaginación de poder extender su denuncia? Hay que preguntarle por qué esperó tanto tiempo, siendo que como dice ella, tenía la información de primera mano”, planteó.
En su camino a la gubernatura, Grecia Quiroz llega con más conocimiento de su nombre, pero también como la alcadesa con más aprobación del país.