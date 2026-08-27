Grecia Quiroz, la heredera del Movimiento del Sombrero que busca arrebatar Michoacán a Morena

Una encuesta del diario El Financiero colocó en julio pasado a la alcaldesa de Uruapan como el segundo perfil con más preferencias para gobernar la tierra del expresidente Lázaro Cárdenas. Con 20% de las preferencias, Grecia Quiroz se colocó por debajo del morenista Raúl Morón (26%), pero por encima del panista Alfonso Martínez (17%).

Una desgracia que la popularizó

Hasta antes del 1 de noviembre de 2025, el conocimiento de Grecia Quiroz era a nivel local. La política de 36 años era conocida por ser presidenta honoraria del DIF Municipal de Uruapan, municipio entonces gobernado por su esposo Carlos Manzo.

En la política ya había intentado incursionar. En las elecciones de 2024 compitió por una diputación local por el distrito 20 de Uruapan Sur, pero no ganó.

La noche del 1 de noviembre su vida personal y actividad política cambió. El asesinato de su esposo durante el Festival de Velas la catapultó como heredera del Movimiento del Sombrero.

Durante el homenaje que se realizó a su esposo afirmó que con el asesinato de Manzo, el Movimiento no terminó.

“Su sombrero no cayó; sigue siendo símbolo de esperanza y dignidad para Uruapan”, dijo.

Grecia Quiroz aseguró que el movimiento del Sombrero sigue representando esperanza para Uruapan. (Foto: Enrique Castro/AFP.)

Días después Quiroz fue electa como la primera mujer en gobernar Uruapan, un municipio asediado por la violencia.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras, Cárteles Unidos, Los Blancos de Troya y Los Caballeros Templarios son identificados como generadores de violencia en su disputa por el control del tráfico de drogas y la extorsión a productores de aguacate y limón.