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Las intensas lluvias en Sonora dejan dos muertos, 249 viviendas afectadas, inundaciones y cortes de luz

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que los municipios de Guaymas y Empalme son los más dañados por las intensas lluvias registradas la noche del viernes.
sáb 31 octubre 2026 04:57 PM
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En la imagen se observa a elementos de la Cruz Roja Mexicana y de otras instituciones que realizan labores de atención a emergencias en Sonora, donde las fuertes lluvias del 30 y 31 de octubre dejaron encharcamientos. También hay un jeep rojo varado.
Las autoridades desplegaron un operativo en Sonora para atender las afectaciones causadas por las lluvias del 30 y 31 de octubre de 2026. (Foto: Tomada de @AlfonsoDurazo )

Las intensas lluvias registradas este viernes y sábado en Sonora provocaron la muerte de dos personas en el municipio de Guaymas, debido a que un auto fue arrastrado por la corriente de agua.

Además, las autoridades reportaron 249 viviendas afectadas con encharcamientos, 16 vialidades con inundaciones severas, el desbordamiento y crecida de dos arroyos, así como 10 vehículos varados, cortes de luz eléctrica, postes caídos y otros daños a la infraestructura urbana.

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Lluvias en Sonora rompen récord de agua

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua ( Conagua), las lluvias fueron tan intensas que rompieron el récord de acumulación de agua en Empalme, Sonora.

Entre las 8:00 horas del viernes 30 de octubre y las 2:00 horas del sábado 31, se registró una acumulación de 106 milímetros de lluvia en aquel municipio, cifra que superó el promedio de caía de agua local, establecido en 83 milímetros.

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Ante las intensas lluvias, la Coordinación Nacional de Protección Civil, en conjunto con autoridades de los tres niveles de gobierno, desplegó un operativo de emergencia para atender a la población de Empalme y Guaymas, municipios donde se habilitaron dos refugios temporales.

Adicionalmente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) activó el Plan DN-III y la Secretaría de Marina puso en marcha el Plan Marina.

La Comisión Federal de Electricidad ( CFE) retiró postes caídos en Guaymas, atendió cables desprendidos en Hermosillo y también colabora en el operativo de emergencia.

Pronostican más lluvias para Sonora y BC

Para la tarde de este sábado se pronostican más lluvias en Sonora y Baja California, donde hasta el momento se reporta saldo blanco y la evacuación de 41 personas.


Las autoridades de ambas entidades pidieron a la población mantenerse bajo resguardo.

"Intenta permanecer en un lugar seguro. No arriesgues tu vida al intentar cruzar corrientes de agua", exhortó Protección Civil.

La Conagua también emitió un aviso para los dos estados, donde advirtió que se espera la caída de una gran cantidad de agua en pocas horas.

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