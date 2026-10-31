Las intensas lluvias en Sonora dejan dos muertos, 249 viviendas afectadas, inundaciones y cortes de luz

Lluvias en Sonora rompen récord de agua

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua ( Conagua), las lluvias fueron tan intensas que rompieron el récord de acumulación de agua en Empalme, Sonora.

Entre las 8:00 horas del viernes 30 de octubre y las 2:00 horas del sábado 31, se registró una acumulación de 106 milímetros de lluvia en aquel municipio, cifra que superó el promedio de caía de agua local, establecido en 83 milímetros.



Ante las intensas lluvias, la Coordinación Nacional de Protección Civil, en conjunto con autoridades de los tres niveles de gobierno, desplegó un operativo de emergencia para atender a la población de Empalme y Guaymas, municipios donde se habilitaron dos refugios temporales.

Adicionalmente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) activó el Plan DN-III y la Secretaría de Marina puso en marcha el Plan Marina.

La Comisión Federal de Electricidad ( CFE) retiró postes caídos en Guaymas, atendió cables desprendidos en Hermosillo y también colabora en el operativo de emergencia.

Pronostican más lluvias para Sonora y BC

Para la tarde de este sábado se pronostican más lluvias en Sonora y Baja California, donde hasta el momento se reporta saldo blanco y la evacuación de 41 personas.

La seguridad de las familias de Guaymas y Empalme es nuestra prioridad. Ante las lluvias, activamos un operativo de atención inmediata con los tres niveles de gobierno para brindar apoyo a la población y mantener la atención en las zonas afectadas. Les pido seguir las indicaciones de Protección Civil y evitar cruzar zonas inundadas. Ante cualquier emergencia, llamen al 911. — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) October 31, 2026



Las autoridades de ambas entidades pidieron a la población mantenerse bajo resguardo.

"Intenta permanecer en un lugar seguro. No arriesgues tu vida al intentar cruzar corrientes de agua", exhortó Protección Civil.

La Conagua también emitió un aviso para los dos estados, donde advirtió que se espera la caída de una gran cantidad de agua en pocas horas.