Alumna de secundaria sufre quemaduras graves tras incidente en festival escolar de Día de Muertos

El 28 de octubre de 2026, una estudiante de la Escuela Secundaria Teodoro Manzano, ubicada en el municipio de Huasca de Ocampo en el estado de Hidalgo, fue víctima de un grave accidente en el que su vestido se incendió durante una presentación de Día de Muertos, causándole graves quemaduras que hicieron que fuera hospitalizada de emergencia.

Tras el incidente, las autoridades del estado se pronunciaron al respecto, afirmando que se encuentran dando seguimiento al caso con las instituciones correspondientes.

Por su parte, familiares de la estudiante, identificada con el nombre de Zaira, compartieron a través de redes sociales que su estado es delicado. Además, solicitaron apoyo económico para los tratamientos y puntualizaron que hasta el momento no han recibido repuestos por parte de la institución educativa.

