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Alumna de secundaria sufre quemaduras graves tras incidente en festival escolar de Día de Muertos

A través de redes sociales, la familia de la estudiante identificada como Zaira informó que se encuentra hospitalizada en condiciones delicadas y solicitó apoyo económico a la comunidad.
jue 29 octubre 2026 11:25 AM
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Captura de pantalla de la presentación escolar de Día de Muertos antes de que se registrara el accidente.
El vestido de Catrina de la estudiante, hecho con hojas de tamal, se incendió por las velas que estaban en el altar. (Captura de pantalla )

El 28 de octubre de 2026, una estudiante de la Escuela Secundaria Teodoro Manzano, ubicada en el municipio de Huasca de Ocampo en el estado de Hidalgo, fue víctima de un grave accidente en el que su vestido se incendió durante una presentación de Día de Muertos, causándole graves quemaduras que hicieron que fuera hospitalizada de emergencia.

Tras el incidente, las autoridades del estado se pronunciaron al respecto, afirmando que se encuentran dando seguimiento al caso con las instituciones correspondientes.

Por su parte, familiares de la estudiante, identificada con el nombre de Zaira, compartieron a través de redes sociales que su estado es delicado. Además, solicitaron apoyo económico para los tratamientos y puntualizaron que hasta el momento no han recibido repuestos por parte de la institución educativa.

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Así ocurrió el incidente que provocó quemaduras en Zaira

A través de un video compartido en redes sociales, se pudo confirmar que el siniestro ocurrió cuando en medio de una presentación escolar en conmemoración al Día de Muertos, el vestido de Catrina de la estudiante, que estaba confeccionado con hojas secas de tamal, se prendió en llamas de un momento a otro, presuntamente a causa de las velas colocadas en el altar de muertos.

De inmediato, compañeros y profesores intentaron apagar el fuego utilizando sus propias prendas. Sin embargo, fueron muchos los segundos en los que las llamas crecieron debido a las características del material del vestido, hasta que finalmente el fuego cesó tras arrancar parte de la prenda y utilizar una cubeta con agua.

Momento en el que el vestido se incendia y algunos compañeros y maestros intentan apagarlo con sus prendas.
Captura de pantalla.

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Familiares reportan estado de salud delicado y solicitan ayuda

Unas horas después del incidente, familiares de la estudiante compartieron un mensaje a través de redes sociales en el que confirmaron que Zaira se encuentra hospitalizada y su estado de salud se reporta como delicado.

De acuerdo a la publicación, las llamas provocaron diversas quemaduras en gran parte del cuerpo de la estudiante, enfrentando una situación que requiere atención médica y cuidados constantes.

Dentro del mismo mensaje la familia de Zaira solicita apoyo económico a la comunidad para poder solventar los gastos médicos que se han acumulado en las últimas horas, generando diversas reacciones de solidaridad por parte de los usuarios.

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Secretaría de Educación de Hidalgo se pronuncia al respecto

Por su parte, a través de un comunicado oficial, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) informó que desde que se tuvo conocimiento de los hechos, la institución ha mantenido acciones de seguimiento a través de las instituciones correspondientes, asegurando que la prioridad es la atención y recuperación de la alumna, así como el acompañamiento a su familia.

Además, afirmó que los planteles educativos cuentan con lineamientos y mecanismos de actuación en materia de protección civil y atención a emergencias, así como disposiciones orientadas a prevenir riesgos dentro de los entornos escolares, destacando la prohibición del uso de fuego durante las actividades escolares.

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Hasta ahora, la institución educativa Teodoro Manzano no se ha emitido ningún pronunciamiento al respecto, mientras que la familia de la estudiante afirma que tampoco han recibido respuesta ni respaldo de las autoridades de la institución.

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Hidalgo Catástrofes y accidentes Incendios

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