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Manifestantes vuelven a marchar por agua limpia en Guadalajara y exigen renuncia de Pablo Lemus

Manifestantes demandaron que Pablo Lemus deje el cargo como gobernador de Jalisco tras las agresiones en contra de ciudadanos que pedían agua limpia en Guadalajara.
dom 18 octubre 2026 04:51 PM
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Manifestantes protestan por el problema de agua sucia en Guadalajara, Jalisco.
Archivo. El 11 de octubre tuvo lugar la primera manifestación para exigir agua limpia en Guadalajara, Jalisco, donde miles de personas pidieron una solución al gobernador del estado, Pablo Lemus, ante el problema de recibir líquido amarillento y hasta negro al abrir las llaves en sus hogares. (Foto: Fernando Carranza García / Cuartoscuro.com)

“¡La solución es la revocación!” y “¡fuera Lemus, fuera Lemus!” fueron algunas de las consignas de los manifestantes que, durante la segunda marcha por el agua en Guadalajara, realizada este domingo 18 de octubre, exigieron la salida del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus , en

En la protesta se denunció la presencia de grupos de choque, que con petardos, tubos y martillos amenazaron a manifestantes y periodistas, además de vandalizar y robar mercancía de comercios.

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Denuncian grupos de choque en marcha por el agua en Guadalajara

“¡ Fuera encapuchados, fuera encapuchados!”, gritaron personas en la marcha, quienes pidieron a aquellos con el rostro cubierto y con objetos contundentes alejarse del contingente, pues se trataba de una movilización pacífica.

La marcha comenzó poco antes del mediodía desde el Parque Rojo hacia el Palacio de Gobierno; sin embargo, el contingente se dividió ante el temor difundido entre los manifestantes sobre la presencia de grupos de choque que buscaban romper la movilización.

Manifestarnos no es un delito, exigir agua es esencial y es un derecho”, indicaron en un posicionamiento las personas que lograron llegar a Palacio de Gobierno.

Parte de los manifestantes se quedaron entre el Parque Rojo y la Glorieta de la Minerva, ante la preocupación de que se repitiera la violencia por parte de las autoridades.

Por un momento, el área de seguridad de la organización de la marcha decidió suspender el avance. No obstante, retomaron la protesta cerca de las 13:30 horas cuando el resto del contingente avanzó hacia el Palacio de Gobierno, con el grito: “¡no somos uno, no somos 100, pinche gobierno, cuéntanos bien!”.

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¿Qué pasó en la primera marcha por el agua?

En la primera protesta para exigir agua limpia en Guadalajara el 11 de octubre, elementos de la Policía y bomberos realizaron detenciones, golpearon y lanzaron chorros de agua y gas lacrimógeno en contra de manifestantes.

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En la segunda manifestación, los participantes demandaron que se sancione a los funcionarios públicos responsables de las agresiones en contra de la ciudadanía que alzó la voz para pedir agua limpia en sus hogares.

También pidieron la libertad de los detenidos en la primera marcha por el agua. Si bien varias de las personas aprehendidas ya fueron liberadas, un juez de Jalisco determinó vincular a proceso a cuatro personas, aunque les permitió llevar el juicio fuera de la cárcel.

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Se trata de Samuel Morales Navarro, Alexis Daniel Guzmán Ríos, Juan Darío Muñoz Nava y Teodoro Jesús Torres Valdez, acusados de lesiones y delitos en contra de la autoridad.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo la investigación sobre las agresiones en contra de los manifestantes y los activistas cometidas en la primera movilización e hizo un llamado a las autoridades de Jalisco a prevenir el uso arbitrario de la fuerza.

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