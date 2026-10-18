Denuncian grupos de choque en marcha por el agua en Guadalajara

“¡ Fuera encapuchados, fuera encapuchados!”, gritaron personas en la marcha, quienes pidieron a aquellos con el rostro cubierto y con objetos contundentes alejarse del contingente, pues se trataba de una movilización pacífica.

La marcha comenzó poco antes del mediodía desde el Parque Rojo hacia el Palacio de Gobierno; sin embargo, el contingente se dividió ante el temor difundido entre los manifestantes sobre la presencia de grupos de choque que buscaban romper la movilización.

“ Manifestarnos no es un delito, exigir agua es esencial y es un derecho”, indicaron en un posicionamiento las personas que lograron llegar a Palacio de Gobierno.

Parte de los manifestantes se quedaron entre el Parque Rojo y la Glorieta de la Minerva, ante la preocupación de que se repitiera la violencia por parte de las autoridades.

Por un momento, el área de seguridad de la organización de la marcha decidió suspender el avance. No obstante, retomaron la protesta cerca de las 13:30 horas cuando el resto del contingente avanzó hacia el Palacio de Gobierno, con el grito: “¡no somos uno, no somos 100, pinche gobierno, cuéntanos bien!”.





¿Qué pasó en la primera marcha por el agua?

En la primera protesta para exigir agua limpia en Guadalajara el 11 de octubre, elementos de la Policía y bomberos realizaron detenciones, golpearon y lanzaron chorros de agua y gas lacrimógeno en contra de manifestantes.