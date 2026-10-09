¿Qué provocó la contaminación de la presa Las Pintas en Jalisco?

“Los lugares de almacenamiento de aguas residuales de los municipios están completamente saturadas. Con las tormentas que tuvimos de la semana pasada, principalmente el fin de semana, esos lugares que almacenan aguas residuales se vieron rebasados, y llegó todo eso directamente de distintos municipios, directamente a Las Pintas. Y esto fue lo que ocasionó la pésima calidad del agua”, declaró Lemus.

Conagua documentó contaminación microbiológica

Los problemas de calidad del agua en la presa no son nuevos. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) documentó indicadores de contaminación en dos puntos de monitoreo: Las Pintas Centro y Las Pintas Cortina, como parte de su diagnóstico de calidad del agua correspondiente al periodo 2012-2021.

En Las Pintas Cortina, la demanda química de oxígeno alcanzó 53.4 miligramos por litro, mientras que en Las Pintas Centro fue de 62.83 miligramos por litro. Este indicador mide el oxígeno equivalente necesario para oxidar químicamente las sustancias presentes en el agua.

La crisis provocada por el agua sucia que llega a los hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara y las manifestaciones ciudadanas han llevado al Gobierno de Jalisco a decidir dejar de usar el agua de la Presa Las Pintas. (Foto: Fernando Carranza García / Cuartoscuro.com)



El diagnóstico también registró coliformes fecales y Escherichia coli, microorganismos que funcionan como indicadores de contaminación fecal. En Las Pintas Cortina se reportaron 24,000 números más probables por cada 100 mililitros de coliformes fecales y 3,282 de E. coli. En Las Pintas Centro, los valores fueron de 8,037.5 y 4,112.5, respectivamente.

Estos datos corresponden a mediciones históricas, por lo que no representan los niveles actuales de contaminación de octubre de 2026. Sin embargo, documentan que la presa ya presentaba problemas de calidad del agua antes de las lluvias recientes.

Dejarán de utilizar agua de Las Pintas durante seis meses

Como medida inmediata para atender la crisis, el gobierno de Jalisco plantea dejar de utilizar temporalmente el agua de la presa Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala. La decisión reducirá el suministro metropolitano hasta en 2.5 metros cúbicos por segundo durante al menos seis meses.