¿Qué provocó la contaminación de la presa Las Pintas en Jalisco?

La contaminación de la presa Las Pintas, que afectó la calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, se originó por descargas de aguas residuales de distintos municipios que fueron rebasados por las lluvias recientes, dijo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
“Los lugares de almacenamiento de aguas residuales de los municipios están completamente saturadas. Con las tormentas que tuvimos de la semana pasada, principalmente el fin de semana, esos lugares que almacenan aguas residuales se vieron rebasados, y llegó todo eso directamente de distintos municipios, directamente a Las Pintas. Y esto fue lo que ocasionó la pésima calidad del agua”, declaró Lemus.
Conagua documentó contaminación microbiológica
Los problemas de calidad del agua en la presa no son nuevos. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) documentó indicadores de contaminación en dos puntos de monitoreo: Las Pintas Centro y Las Pintas Cortina, como parte de su diagnóstico de calidad del agua correspondiente al periodo 2012-2021.
En Las Pintas Cortina, la demanda química de oxígeno alcanzó 53.4 miligramos por litro, mientras que en Las Pintas Centro fue de 62.83 miligramos por litro. Este indicador mide el oxígeno equivalente necesario para oxidar químicamente las sustancias presentes en el agua.
El diagnóstico también registró coliformes fecales y Escherichia coli, microorganismos que funcionan como indicadores de contaminación fecal. En Las Pintas Cortina se reportaron 24,000 números más probables por cada 100 mililitros de coliformes fecales y 3,282 de E. coli. En Las Pintas Centro, los valores fueron de 8,037.5 y 4,112.5, respectivamente.
Estos datos corresponden a mediciones históricas, por lo que no representan los niveles actuales de contaminación de octubre de 2026. Sin embargo, documentan que la presa ya presentaba problemas de calidad del agua antes de las lluvias recientes.
Dejarán de utilizar agua de Las Pintas durante seis meses
Como medida inmediata para atender la crisis, el gobierno de Jalisco plantea dejar de utilizar temporalmente el agua de la presa Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala. La decisión reducirá el suministro metropolitano hasta en 2.5 metros cúbicos por segundo durante al menos seis meses.
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Lemus explicó que alrededor de 2.5 metros cúbicos por segundo provienen del sistema que pasa por Las Pintas, pero que ese flujo se mezcla con descargas contaminadas del sur de la ciudad. Por ello, el gobierno estatal y los municipios acordaron reducir el volumen y buscar otras fuentes para compensarlo.
La estrategia contempla canalizar las descargas hacia la planta de tratamiento de El Ahogado y realizar trabajos de saneamiento en la presa, con el objetivo de mejorar la calidad del agua.
Acueducto Chapala-Guadalajara, la solución de largo plazo
Además de las medidas inmediatas, Lemus anunció que enviará al Congreso de Jalisco una iniciativa para financiar la construcción del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, proyecto que, según el gobernador, cuenta con el aval de la Conagua y requeriría alrededor de dos años de construcción.
El mandatario señaló que la obra busca ofrecer una solución de fondo a los problemas de suministro sin extraer más agua del lago de Chapala. Para su construcción, indicó que el estado aportaría 18 mil millones de pesos, mientras que corresponderá al Congreso local analizar y, en su caso, aprobar la iniciativa.
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Lemus sostuvo que el proyecto no implica privatizar ni concesionar el servicio, sino mantener la rectoría del Estado. También expresó su expectativa de que el gobierno federal aporte alrededor de 8,500 millones de pesos para aprovechar al 100% la presa El Zapotillo y concluir obras pendientes, entre ellas el Acueducto Presa Calderón.
El gobernador agregó que la Federación ejecutará y financiará los trabajos pendientes para que El Zapotillo opere a su máxima capacidad, y aseguró que las acciones anunciadas no implicarán un aumento en las tarifas del agua.