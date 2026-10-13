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Estados

“Si no puede, renuncie”, dice presidenta de Morena a gobernador de Jalisco tras represión

Ariadna Montiel, líder de Morena, afirmó que el gobernador Pablo Lemus debería cesar de forma inmediata a su secretario de Seguridad y sancionar la represión contra manifestantes en Guadalajara.
mar 13 octubre 2026 01:24 PM
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En la imagen se ve el choque entre manifestantes y policías de Jalisco el domingo pasado.
Personas resultaron lesionadas y otras fueron detenidas durante la manifestación del domingo en Jalisco. (Fotos: Fernando Carranza / Cuartoscuro)

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, debe escuchar las demandas de la ciudadanía y garantizar el derecho al agua, o de lo contrario renunciar al cargo, sostuvo Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena.

“De una vez le decimos: si no puede, que renuncie. Si no puede resolver los problemas de la gente que renuncie y si no, que se ponga a trabajar”, dijo tras la represión a la manifestación por el problema de agua sucia en Guadalajara.

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Montiel afirmó que el gobernador debe cesar del cargo a su secretario de Seguridad Pública, Pablo Hernández González, pues en la protesta elementos de la policía cometieron uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias e incluso secuestros, al retener contra su voluntad a manifestantes dentro de Casa Jalisco.

“La actuación de los policías agrediendo y no actuando con protocolos en el marco de la ley es un actuar ilegal y no solamente demandamos la liberación (de manifestantes), sino que se castigue a los responsables

“Insistimos que el secretario debe renunciar y que no es suficiente la respuesta del gobernador. ¿Por qué? Porque a todas luces eran ciudadanos, vecinos, adultos mayores, niños o jóvenes”, declaró en conferencia de prensa.

Movimiento Ciudadano busca politizar caso de agua, dice Morena

La líder de Morena criticó de excesivo el traslado de manifestantes detenidos en Guadalajara al penal de Puente Grande, donde incluso estuvo encarcelado Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

“Puente Grande es un penal de alta seguridad, ¿en serio eso es lo que un gobierno debe hacer?

Acusó a Movimiento Ciudadano (MC) de buscar politizar y responsabilizar del problema del agua sucia al Gobierno federal.

Esto pese a que MC gobierna Guadalajara desde hace 11 años y que el Gobierno de México apoyó al estado con la puesta en marcha de la Presa El Zapotillo, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

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Además, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció recursos a Jalisco para obras hídricas que resuelvan el problema del agua sucia que se ha agudizado en el último año en Guadalajara.

“Lo que le decimos a Movimiento Ciudadano es que asuma su responsabilidad como gobernante del estado de Jalisco, que no sea un gobierno represor y que libere a quien injustamente haya sido detenido”, señaló Montiel.

Fueron grupos de choque, dice Lemus

Pablo Lemus acusó que la marcha ciudadana fue infiltrada por 'grupos de choque' en Casa Jalisco, integrados por unas 400 personas.

"Muchas de estas personas iban encapuchadas, armadas con piedras, tubos, martillos, petardos con clavos, bombas de gas y estas agredieron a las mujeres policías.

"Eso ya no era una manifestación pacífica, se convirtió en un enfrentamiento", aseguró el gobernador.

Lemus sostuvo que ordenó una revisión de los videos para evaluar la actuación de la policía y sancionar excesos en el uso de la fuerza.

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Jalisco Guadalajara agua Morena

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