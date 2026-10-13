“Si no puede, renuncie”, dice presidenta de Morena a gobernador de Jalisco tras represión

Montiel afirmó que el gobernador debe cesar del cargo a su secretario de Seguridad Pública, Pablo Hernández González, pues en la protesta elementos de la policía cometieron uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias e incluso secuestros, al retener contra su voluntad a manifestantes dentro de Casa Jalisco.

“La actuación de los policías agrediendo y no actuando con protocolos en el marco de la ley es un actuar ilegal y no solamente demandamos la liberación (de manifestantes), sino que se castigue a los responsables

“Insistimos que el secretario debe renunciar y que no es suficiente la respuesta del gobernador. ¿Por qué? Porque a todas luces eran ciudadanos, vecinos, adultos mayores, niños o jóvenes”, declaró en conferencia de prensa.

1.📱Grabé con mi celular cuando en la protesta para exigir agua limpia en Guadalajara detuvieron a Samuel Morales Navarro, 24 años, repartidor que iba en su moto con una mochila de Rappi



Abro🧵con su historia que publico hoy en @informador https://t.co/7iHWPvs7EW



📹@Jnlomeli pic.twitter.com/4PkcUsoiY7 — Jonathan Lomelí (@Jnlomeli) October 13, 2026

Movimiento Ciudadano busca politizar caso de agua, dice Morena

La líder de Morena criticó de excesivo el traslado de manifestantes detenidos en Guadalajara al penal de Puente Grande, donde incluso estuvo encarcelado Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

“Puente Grande es un penal de alta seguridad, ¿en serio eso es lo que un gobierno debe hacer?

Acusó a Movimiento Ciudadano (MC) de buscar politizar y responsabilizar del problema del agua sucia al Gobierno federal.

Esto pese a que MC gobierna Guadalajara desde hace 11 años y que el Gobierno de México apoyó al estado con la puesta en marcha de la Presa El Zapotillo, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.