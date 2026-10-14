Repartidor de Rappi se convierte en símbolo del abuso policial en la protesta por el agua en Jalisco

¿Qué pasó con repartidor de Rappi detenido en protesta por el agua?

Aunque todas las personas detenidas durante la protesta recuperaron su libertad, Claudia Morales, la mamá, pidió que su hijo quede completamente exonerado y pueda regresar a trabajar sin cargos en su contra.

En una entrevista con la periodista Azucena Uresti, transmitida por Grupo Fórmula, la madre de Samuel habló del desgaste que enfrenta debido a su enfermedad. Explicó que ha recibido diversos tratamientos contra el cáncer, pero su cuerpo no los toleró por completo y presentó complicaciones, por lo que continúa bajo seguimiento médico.

“Entonces para mí sí es bien desgastante es bien cansado todo esto son vueltas y que hay que ir acá y ahora vaya allá y hay que presentarse acá y que es tan cansado no me quedan las cosas aquí a la vuelta de mi casa todo es muy lejos”, expresó.

Sobre la situación jurídica de su hijo, Claudia manifestó su deseo de dejar atrás lo ocurrido: “Okay ya liberaron a mi hijo que le quiten los cargos y olvidarme de esta pesadilla”. También insistió en que Samuel pueda retomar su trabajo: “Claro eso es lo que eso es lo que pido yo que mi hijo quede exhonerado completamente y que pueda volver a trabajar con la frente en alto como siempre lo ha hecho y y que estemos tranquilos eso es lo único que nosotros queremos”.

El caso se abordó en una mesa de debate conducida por Azucena Uresti, con la participación de las legisladoras Claudia Anaya, del PRI; Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, y Vianey García, de Morena.