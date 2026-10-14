Repartidor de Rappi se convierte en símbolo del abuso policial en la protesta por el agua en Jalisco

Samuel Morales, un repartidor de Rappi de 24 años, trabaja en Guadalajara para pagar el tratamiento contra el cáncer de su mamá, Claudia Morales. Sin embargo, fue golpeado y detenido por policías durante la manifestación del domingo frente a Casa Jalisco, una protesta por la contaminación del agua.
Videos de la movilización muestran que Samuel pasaba por la zona cuando fue agredido por los policías. El joven no participaba en actos de violencia y los elementos uniformados lo atacaron y le quitaron su motocicleta, que utilizaba para trabajar.
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¿Qué pasó con repartidor de Rappi detenido en protesta por el agua?
Aunque todas las personas detenidas durante la protesta recuperaron su libertad, Claudia Morales, la mamá, pidió que su hijo quede completamente exonerado y pueda regresar a trabajar sin cargos en su contra.
En una entrevista con la periodista Azucena Uresti, transmitida por Grupo Fórmula, la madre de Samuel habló del desgaste que enfrenta debido a su enfermedad. Explicó que ha recibido diversos tratamientos contra el cáncer, pero su cuerpo no los toleró por completo y presentó complicaciones, por lo que continúa bajo seguimiento médico.
“Entonces para mí sí es bien desgastante es bien cansado todo esto son vueltas y que hay que ir acá y ahora vaya allá y hay que presentarse acá y que es tan cansado no me quedan las cosas aquí a la vuelta de mi casa todo es muy lejos”, expresó.
Sobre la situación jurídica de su hijo, Claudia manifestó su deseo de dejar atrás lo ocurrido: “Okay ya liberaron a mi hijo que le quiten los cargos y olvidarme de esta pesadilla”. También insistió en que Samuel pueda retomar su trabajo: “Claro eso es lo que eso es lo que pido yo que mi hijo quede exhonerado completamente y que pueda volver a trabajar con la frente en alto como siempre lo ha hecho y y que estemos tranquilos eso es lo único que nosotros queremos”.
El caso se abordó en una mesa de debate conducida por Azucena Uresti, con la participación de las legisladoras Claudia Anaya, del PRI; Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, y Vianey García, de Morena.
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Anaya expresó su solidaridad con la familia y pidió la renuncia del secretario de Seguridad de Jalisco por lo ocurrido en Casa Jalisco. Ballesteros, por su parte, ofreció una disculpa pública a Samuel y a su madre por los abusos denunciados durante la detención.
“Quiero ofrecerles una disculpa muy sentida por lo sucedido en en esta manifestación que además ibas de paso estabas trabajando... Nosotros así como decimos las cosas que son importantes decir cuando se hacen bien tenemos que decir cuando se hacen mal y se tiene que rectificar”, expresó la legisladora de Movimiento Ciudadano.
Ballesteros también aseguró que el gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus, brindaría acompañamiento para el tratamiento médico de Claudia. Sobre la situación legal de Samuel, dijo que la información institucional de la que disponía señalaba que no había una carpeta de investigación en su contra; sin embargo, después de que el joven aclaró que continúa vinculado a proceso, se comprometió a dar seguimiento personal al caso.
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La diputada también sostuvo que las posibles violaciones a derechos humanos deben investigarse y sancionarse. “Cuando hay violación de derechos se tiene que decir... no se puede bajo ninguna circunstancia solapar al estado ni al gobierno”, afirmó.
En tanto, Vianey García criticó la actuación de las autoridades estatales y comparó las imágenes de la protesta con las prácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Además, responsabilizó al gobernador por los señalamientos de tortura y represión y respaldó la exigencia de renuncia del secretario de Seguridad.
¿Se castigará a policías que atacaron a manifestantes?
Tras las críticas, Lemus confirmó que todas las personas detenidas durante la manifestación recuperaron su libertad y reconoció que el operativo tuvo “graves errores” que deben investigarse y sancionarse.
“A las personas nunca se les debió echar agua ni gas, ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia”, afirmó el gobernador, quien anunció una investigación interna con el acompañamiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco.
Lemus aseguró que algunos policías cometieron excesos y que los elementos involucrados están identificados. También señaló que deberán garantizarse la reparación del daño y la no repetición de los hechos.
“Lo que sucedió el pasado domingo nunca más debe de repetirse en nuestra ciudad ni en nuestro estado”, sostuvo.