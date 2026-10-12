“Broma macabra usar agua para frenar protesta por falta de agua”: las críticas a Lemus por el operativo en Jalisco

Ayer fue un día difícil para Jalisco. Por un lado, hubo una manifestación importante y ejemplar que reunió a cerca de 10 mil personas en las calles. Por otro, vivimos un episodio que nos duele como ciudad. Lamentablemente, la violencia terminó por opacar una manifestación que durante horas se desarrolló de manera pacífica, alejando a quienes salieron legítimamente a exigir agua de calidad. Esto no debe volver a suceder. Manifestarse pacíficamente es un derecho que vamos a garantizar, pero las agresiones y los posibles abusos de autoridad deben investigarse con rigor y sin ninguna excepción. Estamos trabajando todos los días para resolver este problema y lograr que las familias reciban agua de calidad en sus hogares, sin tener que volver a salir a exigirla. — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 12, 2026





Críticas contra el Gobierno de Pablo Lemus

Sheinbaum sostuvo que las autoridades estatales deben informar por qué tomaron la decisión de intervenir y dar a conocer los nombres de las personas detenidas.

“Nosotros no estamos de acuerdo con la represión”, afirmó. También defendió el uso de vallas como alternativa para evitar enfrentamientos directos: “es mejor poner una valla cuando sabemos que hay estos grupos que un enfrentamiento directo”.

Las críticas también llegaron desde el Senado. Israel Zamora, de Morena, afirmó en una mesa de debate con Azucena Uresti que “la represión jamás es una respuesta adecuada por los gobiernos” y cuestionó el uso de toletes contra manifestantes.

El legislador señaló que vio imágenes de policías que golpeaban a mujeres y a un joven, y describió otro video en el que, según su interpretación, un hombre que estaba desarmado fue agredido. Además, consideró lamentable la reacción de las autoridades ante las inconformidades por la calidad del agua que reciben los habitantes.

Emilio Álvarez Icaza, de Somos, cuestionó en el mismo debate que se utilizara agua para dispersar a personas que protestaban por el acceso a ese recurso.

“En Guadalajara vimos una desproporción, una ironía, parece broma macabra que reprimen con chorros de agua a gente que está pidiendo agua”, expresó.

También calificó la actuación policial como abusiva y advirtió que el uso de toletes y la retención de jóvenes durante horas son prácticas que, a su juicio, deben erradicarse.

Por su parte, Manuel Añorve, del PRI, sostuvo que “nunca debemos de aceptar la represión como una respuesta a cualquier manifestación” y pidió liberar de inmediato a los jóvenes detenidos. También criticó la ausencia del gobernador en el territorio para buscar soluciones.