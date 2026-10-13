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México

Gobierno de Jalisco admite excesos policiales y libera a todos los detenidos tras protesta por agua contaminada

El gobernador de Jalisco reconoció graves fallas en el operativo frente a Casa Jalisco y ordenó investigar y sancionar a los policías involucrados en los excesos.
mar 13 octubre 2026 04:51 PM
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En la imagen se ve a manifestantes enfrentándose con policías durante las protestas del domingo en Jalisco.
Miles de personas se manifestaron por la mala calidad de agua que reciben en sus hogares y se llevo a cabo una mega marcha partiendo de las inmediaciones de la Glorieta Minerva hasta Casa Jalisco. (Fernando Carranza García/Cuartoscuro )

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que todas las personas detenidas durante la manifestación del domingo frente a Casa Jalisco recuperaron su libertad, luego de que la actuación policial durante la protesta por la contaminación del agua generara cuestionamientos por el uso de la fuerza y las detenciones.

“Lo primero que les quiero comunicar es que todas las personas detenidas el domingo han recuperado su libertad, absolutamente todas”, afirmó el mandatario, quien reconoció que durante el operativo hubo “graves errores” que deberán investigarse y sancionarse.

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Se sancionará a policías en Jalisco

Lemus señaló que revisó decenas de videos de la manifestación y reconoció que el despliegue policial tuvo deficiencias y que, en su momento más crítico, se salió de control. También admitió que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas.

“A las personas nunca se les debió echar agua ni gas, ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia”, sostuvo el gobernador, quien aseguró que le corresponde asumir la responsabilidad política por lo ocurrido y tomar medidas para evitar que se repita.

El mandatario informó que solicitó iniciar una investigación interna sobre los hechos, con el acompañamiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, para dar seguimiento a las posibles sanciones contra los elementos policiales involucrados, de acuerdo con su nivel de responsabilidad.

“Así como hubo manifestantes que actuaron con violencia, también algunos elementos policiales cometieron excesos y los tenemos identificados”, afirmó Lemus, quien añadió que se debe garantizar la reparación del daño y la no repetición de estos hechos.

“Lo que sucedió el pasado domingo nunca más debe de repetirse en nuestra ciudad ni en nuestro estado”, sostuvo.

Lemus niega privatización del agua

En el mismo mensaje, el gobernador respondió a las preocupaciones relacionadas con la iniciativa enviada al Congreso local para construir el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara.

Lemus aseguró que el proyecto no implicará la privatización del servicio de agua potable, la contratación de deuda ni aumentos en las tarifas que paga la ciudadanía.

Además, rechazó que el suministro de agua vaya a entregarse a una empresa israelí. “Tienen mi palabra”, expresó.

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Tags

tequila, mezcal, artesanías mexicanas, cultura mexicana, Jalisco Manifestaciones Protesta

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