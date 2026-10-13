Gobierno de Jalisco admite excesos policiales y libera a todos los detenidos tras protesta por agua contaminada

Antes que Gobernador soy persona y en la vida hay que saber reconocer y corregir. Todas las personas detenidas por la manifestación ya recuperaron su libertad. https://t.co/t8QGebS8RO — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 13, 2026





Se sancionará a policías en Jalisco

Lemus señaló que revisó decenas de videos de la manifestación y reconoció que el despliegue policial tuvo deficiencias y que, en su momento más crítico, se salió de control. También admitió que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas.

“A las personas nunca se les debió echar agua ni gas, ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia”, sostuvo el gobernador, quien aseguró que le corresponde asumir la responsabilidad política por lo ocurrido y tomar medidas para evitar que se repita.

El mandatario informó que solicitó iniciar una investigación interna sobre los hechos, con el acompañamiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, para dar seguimiento a las posibles sanciones contra los elementos policiales involucrados, de acuerdo con su nivel de responsabilidad.

“Así como hubo manifestantes que actuaron con violencia, también algunos elementos policiales cometieron excesos y los tenemos identificados”, afirmó Lemus, quien añadió que se debe garantizar la reparación del daño y la no repetición de estos hechos.

“Lo que sucedió el pasado domingo nunca más debe de repetirse en nuestra ciudad ni en nuestro estado”, sostuvo.

Lemus niega privatización del agua

En el mismo mensaje, el gobernador respondió a las preocupaciones relacionadas con la iniciativa enviada al Congreso local para construir el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara.

Lemus aseguró que el proyecto no implicará la privatización del servicio de agua potable, la contratación de deuda ni aumentos en las tarifas que paga la ciudadanía.

Además, rechazó que el suministro de agua vaya a entregarse a una empresa israelí. “Tienen mi palabra”, expresó.