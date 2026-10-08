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México

Crisis de agua en Jalisco: Lemus oficializa la construcción del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara

La presidenta Claudia Sheinbaum prometió colaboración con el gobierno de Jalisco para atender la calidad del agua en la zona de Guadalajara; adelantó la construcción de un acueducto.
jue 08 octubre 2026 01:58 PM
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Protestas del pasado 23 de agosto en Guadalajara por el agua sucia
La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que habrá recursos para solucionar el problema de la calidad del agua en la zona metropolitana de Jalisco. (Fernando Carranza/Cuartoscuro)

La Federación brindará ayuda económica para ayudar al Gobierno de Jalisco a enfrentar la crisis por la calidad del agua, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que su administración envió al Congreso estatal una iniciativa para construir el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, proyecto con el que busca atender los problemas de calidad del agua que llega a la ciudad.

Tras reconocer que el estado de Jalisco solicitó recursos a través de una misiva dirigida a la Secretaría de Hacienda, Sheinbaum precisó que existe disposición del Gobierno federal para colaborar en la construcción del acueducto que dejó pendiente la administración del exgobernador Enrique Alfaro.

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“Con el presidente López Obrador se terminó la presa de El Zapotillo , y quedó pendiente un acueducto, que en su momento el gobernador Alfaro iba a hacer y ya no hizo. Pero tenemos que resolver el tema de ese acueducto. Además el gobernador Pablo Lemus tiene una propuesta para modernizar todo el sistema”.

La mandataria aclaró que el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, ha estado trabajando con el Gobierno del Estado de Jalisco y que ya hubo una reunión previa para pactar el tema de la coordinación entre gobierno federal y estatal.

Sheinbaum indicó que el acuerdo final apuesta a que el estado de Jalisco se haga cargo de una parte de la construcción y el Gobierno federal de la otra. Además, reveló que la entidad quiere financiar una parte del proyecto con deuda.

“Hace unos días, el gobernador me mandó un documento. Ellos solicitan el apoyo de la Secretaría de Hacienda para tener todas las autorizaciones. Evidentemente son un gobierno autónomo, pero piden la revisión porque quieren hacer una parte con deuda. Yo creo que muy pronto nos reuniremos, buscando la manera de que el proyecto salga adelante”, dijo.

El Acueducto Chapala Guadalajara es una obra de conducción vinculada al sistema integral de la Presa El Zapotillo. El proyecto contempla la construcción de una tubería a gravedad de aproximadamente 31 kilómetros de longitud, junto a otras obras de infraestructura eléctrica, que permitan abastecer con agua potable al Área Metropolitana de Guadalajara.

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¿Cuándo empezó la crisis del agua sucia en Guadalajara?

La crisis del agua en Guadalajara no comenzó con las protestas de octubre. Los primeros reportes públicos sobre la mala calidad del suministro arrancaron desde inicios de 2026, cuando vecinos comenzaron a describir agua con olor desagradable, sedimentos y cambios de color.

En marzo, organizaciones y académicos iniciaron monitoreos independientes ante la persistencia de las quejas. Las primeras denuncias documentadas de afectaciones en la piel también aparecieron durante este mes.

El 31 de marzo, una familia de la colonia Loma Bonita Ejidal, en Tlaquepaque, reportó el caso de un joven de 20 años diagnosticado con dermatitis severa, que sus familiares atribuyeron al contacto con el agua del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en Guadalajara; el caso fue difundido públicamente como una denuncia ciudadana.

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Para el mes de mayo, un monitoreo ciudadano realizado en 26 colonias identificó problemas bacteriológicos y ausencia de cloro, reportes de dermatitis, irritación ocular y otros malestares entre habitantes.

Pero el problema escaló durante el verano. Entre abril y junio, organizaciones realizaron un monitoreo en 90 colonias y 184 muestras y reportaron ausencia de cloro residual en 93.48% de ellas, además de indicios de E. coli y metales como plomo, mercurio y aluminio.

Para julio, la Secretaría de Salud de Jalisco recomendó no utilizar agua de la llave para beber, cocinar o preparar alimentos; sin embargo, la dependencia señaló que no había detectado un incremento atípico de enfermedades gastrointestinales, conjuntivitis o padecimientos de la piel en sus registros epidemiológicos.

Finalmente, este mes de octubre, las quejas se extendieron a más colonias y volvieron a incluir testimonios sobre agua negra, amarilla, con sedimentos y mal olor, así como personas que reportaron sarpullidos, comezón e irritación. Un diagnóstico ciudadano acumuló 1,477 reportes entre marzo y septiembre, aunque sus propios responsables advierten que no se trata de una muestra estadísticamente representativa.

En paralelo, el gobierno estatal reconoció una crisis de calidad del agua y anunció una reducción temporal del suministro proveniente de la presa Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala.

¿Cuál es el plan de Pablo Lemus para la crisis del agua?

El plan anunciado por el gobernador Pablo Lemus contempla como medida inmediata dejar de utilizar el agua de la presa Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala, lo que reducirá el suministro metropolitano hasta en 2.5 metros cúbicos por segundo durante al menos seis meses.

La decisión apunta a mejorar la calidad del agua mientras se canalizan las descargas hacia la planta de tratamiento de El Ahogado y se realizan trabajos de saneamiento en la presa.

El mandatario explicó que alrededor de 2.5 metros cúbicos por segundo provienen del sistema que pasa por Las Pintas, pero admitió que se mezcla con descargas contaminadas del sur de la ciudad. Así que el gobierno estatal y los municipios acordaron reducir ese flujo y buscar otras fuentes para compensarlo.

Como solución de largo plazo, el gobernador anunció que enviará al Congreso local una iniciativa para financiar el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, obra cuenta con aval de la Conagua y requeriría alrededor de dos años de construcción.

Lemus también señaló que la Federación ejecutará y financiará las obras pendientes para que el sistema El Zapotillo opere al 100 por ciento, y aseguró que estas acciones no implicarán un incremento en las tarifas.

Lemus manda iniciativa

Lemus explicó que la obra del Acueducto pretende ofrecer una solución de fondo sin extraer más agua del Lago de Chapala. Para su construcción, señaló, Jalisco aportará recursos estatales.

El gobernador indicó que ahora corresponde al Congreso de Jalisco analizar y, en su caso, aprobar la iniciativa. Aseguró además que el proyecto no privatiza ni concesiona el servicio, sino que mantiene la rectoría del Estado.

De acuerdo con Lemus, el acueducto representa una solución de largo plazo ante los problemas que se han registrado durante los últimos meses en el suministro y la calidad del líquido.

Finalmente, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su disposición para trabajar de manera coordinada con Jalisco y expresó su expectativa de que el Gobierno federal apoye al estado para atender esta situación.

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Guadalajara agua Claudia Sheinbaum

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