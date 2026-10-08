Crisis de agua en Jalisco: Lemus oficializa la construcción del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara

¿Cuál es el plan de Pablo Lemus para la crisis del agua?
El plan anunciado por el gobernador Pablo Lemus contempla como medida inmediata dejar de utilizar el agua de la presa Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala, lo que reducirá el suministro metropolitano hasta en 2.5 metros cúbicos por segundo durante al menos seis meses.
La decisión apunta a mejorar la calidad del agua mientras se canalizan las descargas hacia la planta de tratamiento de El Ahogado y se realizan trabajos de saneamiento en la presa.
El mandatario explicó que alrededor de 2.5 metros cúbicos por segundo provienen del sistema que pasa por Las Pintas, pero admitió que se mezcla con descargas contaminadas del sur de la ciudad. Así que el gobierno estatal y los municipios acordaron reducir ese flujo y buscar otras fuentes para compensarlo.
Como solución de largo plazo, el gobernador anunció que enviará al Congreso local una iniciativa para financiar el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, obra cuenta con aval de la Conagua y requeriría alrededor de dos años de construcción.
Lemus también señaló que la Federación ejecutará y financiará las obras pendientes para que el sistema El Zapotillo opere al 100 por ciento, y aseguró que estas acciones no implicarán un incremento en las tarifas.
Lemus manda iniciativa
Lemus explicó que la obra del Acueducto pretende ofrecer una solución de fondo sin extraer más agua del Lago de Chapala. Para su construcción, señaló, Jalisco aportará recursos estatales.
El gobernador indicó que ahora corresponde al Congreso de Jalisco analizar y, en su caso, aprobar la iniciativa. Aseguró además que el proyecto no privatiza ni concesiona el servicio, sino que mantiene la rectoría del Estado.
De acuerdo con Lemus, el acueducto representa una solución de largo plazo ante los problemas que se han registrado durante los últimos meses en el suministro y la calidad del líquido.
Finalmente, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su disposición para trabajar de manera coordinada con Jalisco y expresó su expectativa de que el Gobierno federal apoye al estado para atender esta situación.