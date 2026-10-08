Crisis de agua en Jalisco: Lemus oficializa la construcción del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara

La ciudad está viviendo una crisis de agua potable como nunca antes. Este es el tema que hoy preocupa y molesta a miles de familias en la ciudad. Y tienen toda la razón. No hemos negado esa realidad, pero tampoco nos hemos quedado de brazos cruzados. Sostuve una reunión con las presidentas y presidentes municipales del Área Metropolitana de Guadalajara que forman parte de la Junta de Gobierno del SIAPA, para revisar las causas que originaron que, durante esta última semana, se agravara la llegada de agua sucia a miles de hogares en gran parte de la ciudad; y para tomar, juntas y juntos, las decisiones que garanticen que, en el corto y mediano plazo, no volvamos a enfrentar episodios similares. Como lo hemos dicho antes, la principal causa del agua sucia está en el sistema antiguo de abastecimiento que trae líquido del Lago de Chapala. A lo largo del canal de Las Pintas detectamos varias descargas irregulares que terminan en la presa de Las Pintas. Llevamos meses trabajando para eliminar esas descargas y llevar el agua, por los colectores existentes, hacia la planta de tratamiento de El Ahogado. Pero la solución no es inmediata. Los expertos nos recomiendan que la mejor decisión es dejar de utilizar el agua de la presa Las Pintas y el sistema antiguo de Chapala para abastecer de agua a la ciudad. Si hacemos esto, podremos ver una mejora sustancial en la calidad del agua que recibe la ciudad en las próximas semanas. Es una decisión difícil, pero responsable. Implica que durante los próximos meses tengamos menos agua para distribuir entre todos, pero será agua de mejor calidad. El SIAPA (@siapagdl), la Comisión Estatal del Agua y los municipios aquí representados emprenderán las acciones necesarias para que la afectación en el suministro sea la menor posible. ¿Cuánto tiempo puede durar este esquema de rotación en el servicio? Estimamos que serán seis meses en una primera etapa, en lo que concluyen las obras del acueducto de desvío de La Calera y la ampliación de la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle, con las que podremos dejar de utilizar el agua de la presa Las Pintas cuando no sea de buena calidad. Paralelamente, se trabajará en el saneamiento de esta misma presa y del canal que la abastece. Con esta decisión atendemos esta crisis en el corto plazo, pero las acciones para resolverla a mediano y largo plazo ya están en curso. La solución en el largo plazo es la construcción de un acueducto sustituto Chapala-Guadalajara. Esta misma semana presentaré al Congreso del Estado (@LegislativoJal) la iniciativa para que se analice, se discuta y se apruebe, si las diputadas y los diputados así lo determinan, el esquema financiero que haga realidad este proyecto. Este acueducto sustituto, cuya construcción durará alrededor de dos años, permitirá que llegue agua de mejor calidad a la ciudad, sacar menos agua de Chapala y generar ahorros en energía eléctrica. Este proyecto ya cuenta con el aval de la Conagua (@conagua_mx). También hace falta concluir las obras para garantizar que funcione totalmente el sistema de El Zapotillo, en la cuenca del Río Verde, que actualmente opera al 45 por ciento. He acordado con la Presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) que esas obras serán ejecutadas y pagadas por la Federación. Todas estas acciones no representarán un incremento en las tarifas del SIAPA, no se privatizará el servicio, no será una deuda pública y sí servirá para mejorar la calidad del agua durante muchos años. Esta mesa en la que nos encontramos sesionará permanentemente para revisar los avances y tomar decisiones ante las eventualidades que se puedan presentar. No existe un tema más importante para nosotros y no vamos a escatimar esfuerzos ni a descansar hasta poderlo resolver en definitiva. Necesitamos de su comprensión y colaboración, haciendo un uso responsable del agua. Juntas y juntos vamos a salir adelante.