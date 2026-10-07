Guadalajara reducirá el suministro de agua durante seis meses para resolver problema de contaminación

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que suspenderá el uso del agua de la Presa Las Pintas y el antiguo sistema de abastecimiento Chapala para hacer frente a la crisis provocada por la llegada de agua sucia a los hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
“Implica que durante los próximos meses tengamos menos agua para distribuir entre todos, pero será agua de mucho mejor calidad”, afirmó Lemus.
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El racionamiento de agua se extenderá por al menos seis meses en una primera etapa, hasta que se terminen las obras del acueducto de desvío de La Calera y la primera etapa de la ampliación de la Planta Potabilizadora No. 1 de Miravalle.
Esto permitirá dejar de usar el agua de la Presa Las Pintas cuando no sea de buena calidad, así como sanear la presa y al canal que la alimenta, indicó el gobernador.
Por ello, hizo un llamado a los habitantes de Guadalajara a hacer un uso responsable del agua durante los próximos meses.
“¡Queremos agua limpia!”, fue la principal demanda con la cual ciudadanos paralizaron varias avenidas además de bloquear el paso del Tren Ligero en Guadalajara este 5, 6 y 7 de octubre, hartos de recibir en sus casas agua amarillenta u oscura, con sedimentos y mal olor.
Lemus explicó que la causa de la mala calidad del agua es el sistema antiguo de abastecimiento que trae el líquido del Lago de Chapala, ya que a lo largo del canal hay varias descargas irregulares que terminan en la Presa de Las Pintas.
Si bien se trabajó en eliminar estas descargas clandestinas y llevarlas hacia la Planta de Tratamiento ‘El Ahogado’, expertos recomendaron dejar de usar el agua de la presa en su totalidad.
“Actualmente solo empeora la calidad del agua que llega a las casas proveniente de la Planta Potabilizadora No. 1 de Miravalle”, indicó el gobernador.
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¿Cuál es la solución al problema del agua en Guadalajara?
Para solucionar el problema a largo plazo, Lemus anunció que presentará una iniciativa ante el Congreso de Jalisco para financiar la construcción de un nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara.
De aprobarse, las obras durarán al menos dos años, pero permitirán la llegada de agua de mejor calidad a la Zona Metropolitana de Guadalajara, disminuir la extracción de Chapala y el consumo de energía eléctrica.
Una segunda obra será la recuperación del Sistema de Zapotillo en la Cuenca del Río Verde que opera al momento al 45% de su capacidad.
“He acordado con la presidenta (Claudia) Sheinbaum que estas obras serán ejecutadas y pagadas por la federación”, señaló Lemus.
El gobernador afirmó que estas obras no implicarán un incremento en las tarifas por el servicio de agua a través del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) de Guadalajara.
La ciudad está viviendo una crisis de agua potable como nunca antes. Este es el tema que hoy preocupa y molesta a miles de familias en la ciudad. Y tienen toda la razón. No hemos negado esa realidad, pero tampoco nos hemos quedado de brazos cruzados.
“No se privatizará el servicio, no será una deuda pública y sí servirá para mejorar la calidad del agua por muchos años”, sostuvo.
La crisis del agua en Guadalajara
Si bien las protestas por el agua en Guadalajara estallaron en los últimos meses de 2026, es un problema que se gesta desde hace seis años.
SIAPA reconoce un incremento en reportes de agua turbia: de 126 colonias en 2019 a 140 colonias en 2020.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 10/2022 hacia el Gobierno de Jalisco por la violación del derecho humano al agua y al saneamiento.
En 2021 y 2022 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara sufrieron con cortes, baja presión y tandeos del servicio de agua. El Congreso de Jalisco señaló que al menos 50 colonias recibían suministro de mala calidad.
El SIAPA recibió 1,083 reportes de agua turbia o sucia en 475 colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá de enero de 2025 a enero de 2026.
SIAPA reconoció que se produjo un deterioro significativo de la calidad del agua que ingresaba al Canal de Las Pintas desde diciembre de 2025.
La CEDHJ emite una nueva recomendación (10/2026) sobre la Presa Las Pintas, al advertir una degradación del ecosistema y una situación de vulnerabilidad hídrica en la presa.