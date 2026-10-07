Guadalajara reducirá el suministro de agua durante seis meses para resolver problema de contaminación

El racionamiento de agua se extenderá por al menos seis meses en una primera etapa, hasta que se terminen las obras del acueducto de desvío de La Calera y la primera etapa de la ampliación de la Planta Potabilizadora No. 1 de Miravalle.

Esto permitirá dejar de usar el agua de la Presa Las Pintas cuando no sea de buena calidad, así como sanear la presa y al canal que la alimenta, indicó el gobernador.

Por ello, hizo un llamado a los habitantes de Guadalajara a hacer un uso responsable del agua durante los próximos meses.

“¡Queremos agua limpia!”, fue la principal demanda con la cual ciudadanos paralizaron varias avenidas además de bloquear el paso del Tren Ligero en Guadalajara este 5, 6 y 7 de octubre, hartos de recibir en sus casas agua amarillenta u oscura, con sedimentos y mal olor.

Lemus explicó que la causa de la mala calidad del agua es el sistema antiguo de abastecimiento que trae el líquido del Lago de Chapala, ya que a lo largo del canal hay varias descargas irregulares que terminan en la Presa de Las Pintas.



Si bien se trabajó en eliminar estas descargas clandestinas y llevarlas hacia la Planta de Tratamiento ‘El Ahogado’, expertos recomendaron dejar de usar el agua de la presa en su totalidad.

“Actualmente solo empeora la calidad del agua que llega a las casas proveniente de la Planta Potabilizadora No. 1 de Miravalle”, indicó el gobernador.