Chihuahua 2027: Tres alcaldes y un activista se alistan para pelear por el bastión fronterizo del PAN

Morena le apuesta a Cruz Pérez Cuéllar, expanista

Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez, fue designado por Morena como coordinador estatal rumbo a la elección por la gubernatura. (Cruz Pérez Cuéllar/Facebook)

Morena designó el pasado 28 de septiembre a Cruz Pérez Cuéllar como su coordinador en defensa de la transformación y la soberanía en Chihuahua, un morenista que primero fue panista por 26 años y que ya había competido por la gubernatura en 2016, solo que de la mano de Movimiento Ciudadano.

Su nombramiento causó una división entre los grupos del partido, en vista de que el bloque encabezado por Adán Augusto esperaba que el encargo fuera entregado a la senadora Andrea Chávez. En las primeras horas del anuncio, el PT le ofreció cobijo a la legisladora para encabezar su fórmula.

Una semana después, el 5 de octubre, la presidenta del partido cerró la fractura con un anuncio: Andrea Chávez fue designada de manera directa en la coordinación municipal de Ciudad Juárez . Con este gesto, se calmaron los rumores de una ruptura; sin embargo, Chávez ha evitado darle respaldo público a su compañero de partido.

Cruz Pérez Cuéllar tiene su base en Ciudad Juárez: en 2021 ganó por primera vez la alcaldía y en 2024 se reeligió holgadamente para su segundo periodo, aunque actualmente tiene licencia.

De acuerdo con Eduardo Borunda, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), ganar el ayuntamiento de Juárez en las elecciones estatales es determinante para ganar la entidad, pues concentra el 40% del listado nominal.

Borunda anticipa que “Morena es una máquina muy bien aceitada” y que a diferencia de Bonilla, Pérez Cuéllar tiene mucha presencia en la alcaldía que gobernó, pese a los negativos que haya podido acumular como alcalde.

Además, subraya que en la elección presidencial de 2024 Chihuahua se decantó por Sheinbaum con 300 mil votos de diferencia sobre Xóchitl Gálvez. ”Esto marca una tendencia de lo que puede suceder en el 2027, por supuesto que cada elección es diferente, pero este margen no puede ignorarse”, explica.