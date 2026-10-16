Chihuahua 2027: Tres alcaldes y un activista se alistan para pelear por el bastión fronterizo del PAN

Chihuahua, el último bastión fronterizo del Partido Acción Nacional (PAN), se encamina a una contienda reñida. De entre los 17 estados en juego para las elecciones de 2027, éste pinta para ser uno de los más competidos.
Las encuestas previas al inicio de las precampañas establecen apenas una diferencia de 2 a 6 puntos entre Morena y el PAN. La carrera ya arrancó, aunque los tiempos oficiales no lo han hecho y el perfil de los eventuales candidatos está cada vez más claro, ya que las dirigencias partidistas han nombrado a sus coordinadores estatales.
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En Morena, la dirigencia designó a Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez; el PAN hizo lo propio con el alcalde de la capital, Marco Bonilla ; MC se perfila con su dirigente estatal Alfredo "El Caballo" Lozoya y exalcalde de Parral y Somos, el nuevo partido nacional, le ofrece su plataforma al activista Julián LeBarón.
Tres alcaldes y un activista irían a las urnas, mientras que el PRI anhela una alianza estatal para poder sobrevivir localmente.
PAN se decanta por Marco Bonilla, delfín de “Maru” Campos
Jorge Romero, presidente nacional del PAN, anunció que el alcalde Marco Bonilla fue elegido como “ coordinador de defensa de la patria , la familia y la libertad” en Chihuahua. Su designación se llevó a cabo el pasado 10 de octubre en un evento masivo con su militancia.
Bonilla es visto como el delfín de la gobernadora Maru Campos. Ambos han trabajado juntos desde 2013 y él coordinó todas sus campañas políticas. En mayo de 2018 incluso fue electo por el Cabildo de Chihuahua como presidente municipal sustituto, luego de que María Eugenia Campos solicitara licencia.
Bonilla ha concentrado toda su fuerza política en la capital. Allí ganó la alcaldía en 2021 y logró reelegirse hasta 2027. En su quinto informe de Gobierno, la gobernadora le refrendó su apoyo y lo invitó a continuar “el camino juntos, para seguir haciendo patria”.
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Aunque la gobernadora fue acusada de “traición a la patria” y violación de la soberanía nacional por permitir el acceso de dos agentes de la CIA a territorio nacional, para algunos analistas su cercanía con el eventual candidato no es perjudicial para la imagen de Bonilla.
Francisco Ortiz Bello, analista político y económico radicado en Ciudad Juárez, adelanta que en Chihuahua el discurso contra Maru Campos no cimbró a la población, que está muy inmersa en la dinámica binacional y que más bien las declaraciones se percibieron como ataques injustificados.
“Ese ataque que han hecho desde el centro del país por el tema de la soberanía acá suena muy hueco. Como estados norteños estamos acostumbrados a la convivencia con Estados Unidos, aquí hay una simbiosis natural. Acá se celebra el Thanksgiving day, es una región binacional y esa premisa no resuena”, afirma.
Junto al PAN, el PRI espera consolidar una alianza, pues de no hacerlo, prácticamente estaría perdiendo su registro en el estado.
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Morena le apuesta a Cruz Pérez Cuéllar, expanista
Morena designó el pasado 28 de septiembre a Cruz Pérez Cuéllar como su coordinador en defensa de la transformación y la soberanía en Chihuahua, un morenista que primero fue panista por 26 años y que ya había competido por la gubernatura en 2016, solo que de la mano de Movimiento Ciudadano.
Su nombramiento causó una división entre los grupos del partido, en vista de que el bloque encabezado por Adán Augusto esperaba que el encargo fuera entregado a la senadora Andrea Chávez. En las primeras horas del anuncio, el PT le ofreció cobijo a la legisladora para encabezar su fórmula.
Una semana después, el 5 de octubre, la presidenta del partido cerró la fractura con un anuncio: Andrea Chávez fue designada de manera directa en la coordinación municipal de Ciudad Juárez . Con este gesto, se calmaron los rumores de una ruptura; sin embargo, Chávez ha evitado darle respaldo público a su compañero de partido.
Cruz Pérez Cuéllar tiene su base en Ciudad Juárez: en 2021 ganó por primera vez la alcaldía y en 2024 se reeligió holgadamente para su segundo periodo, aunque actualmente tiene licencia.
De acuerdo con Eduardo Borunda, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), ganar el ayuntamiento de Juárez en las elecciones estatales es determinante para ganar la entidad, pues concentra el 40% del listado nominal.
Borunda anticipa que “Morena es una máquina muy bien aceitada” y que a diferencia de Bonilla, Pérez Cuéllar tiene mucha presencia en la alcaldía que gobernó, pese a los negativos que haya podido acumular como alcalde.
Además, subraya que en la elección presidencial de 2024 Chihuahua se decantó por Sheinbaum con 300 mil votos de diferencia sobre Xóchitl Gálvez. ”Esto marca una tendencia de lo que puede suceder en el 2027, por supuesto que cada elección es diferente, pero este margen no puede ignorarse”, explica.
Por MC levanta la mano Alfredo “El Caballo” Lozoya
Alfredo “El Caballo” Lozoya, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Chihuahua, afirmó desde el pasado 5 de agosto que se prepara para buscar la candidatura rumbo al 2027.
El dirigente señaló que está listo para encabezar los esfuerzos, aunque aclaró que a diferencia de los partidos rivales respetará los tiempos electorales y que la definición final dependerá de la estrategia de la dirigencia nacional del partido.
Lozoya llega a este ciclo con un antecedente: en 2021 ya compitió por la gubernatura contra Maru Campos y, aunque quedó en tercer sitio, logró consolidar a su partido como tercera fuerza en el estado, con cerca del 12 por ciento de la votación. Ese resultado fue el que le dio a Movimiento Ciudadano registro, estructura y una base territorial que no tenía en Chihuahua antes de su candidatura.
“El Caballo”, como todos lo conocen, fue alcalde dos veces de Hidalgo de Parral, primero en 2016 y luego se reeligió en 2019; no obstante, los analistas políticos advierten que ese bastión no es suficiente para ganar la gubernatura.
Francisco Ortiz Bello, analista y periodista de Chihuahua, afirma que Lozoya podría buscar aliarse con el PAN para ganarle la gubernatura a Morena y destaca que aunque a nivel nacional MC afirma que competirá en solitario, en lo local la realidad es diferente.
“La bancada de MC y la bancada panista en el Congreso del estado prácticamente se han comportado como una sola, han ido juntas en todas las votaciones y sus legisladores ya abrieron el diálogo para plantear una posible alianza”, afirma.
Ortiz Bello reconoce que el arrastre de “El Caballo” Lozoya fue relevante en el 2021 porque venía de una narrativa independiente muy consolidada, pero este 2027 -de ir en solitario- no le vaticina el mismo resultado, sino prácticamente la mitad, especialmente porque en la ecuación juega un verdadero independiente: Julián Lebarón.
Somos, el nuevo partido, ofrece candidatura a Lebarón
El nuevo partido político Somos MX ofreció públicamente su respaldo a la candidatura del activista Julián LeBarón el 15 de julio de 2026. El anuncio oficial fue realizado por el presidente nacional de la organización, Guadalupe Acosta Naranjo.
Somos aseguró que el integrante de la comunidad menonita no tendrá la obligación de sumarse a las filas del partido para obtener la candidatura y reveló que ambos habrían pactado que Lebarón participe como candidato ciudadano.
Acosta Naranja aseveró durante el destape que Somos tiene planeado respetar la ley electoral y que no habrá actividades hasta que sea el momento oficial para llevarlas a cabo. Lebarón por su parte, anunció que la causa que encabeza tiene respaldo no solo de la comunidad menonita, sino también de la comunidad tarahumara del estado.
Eduardo Borunda, Doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte (Colef), afirma que Lebarón será la figura de la contienda que robe votos a los partidos tradicionales, pero no solo a la alianza conocida como PRIAN, sino también a Morena y a Movimiento Ciudadano, en caso de que vaya en solitario.
“El activista tiene efectivamente una narrativa muy consolidada no sólo en torno a la seguridad y la violencia, sino respecto a otros problemas que aquejan a Chihuahua como el del agua, pero su liderazgo también está acotado a ciertas regiones”, puntualiza.
Borunda indica que los partidos, que “no han querido representar las causas ciudadanas” verán el costo de sus decisiones en la candidatura de Lebarón, especialmente el tricolor, que podría recibir menos votos que el activista, quien se volvió conocido en todo el país tras la matanza de nueve de sus familiares entre los límites de Sonora y Chihuahua.